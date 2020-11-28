İklim değişikliği nedeniyle sonbahar erken gelecek

Yeni araştırma, sonbaharın yüz yıl boyunca bir hafta önce başlayabileceğine işaret ediyor. “Science” dergisinde yayımlanan araştırma, iklim değişikliğine neden olan daha fazla karbondioksit, ışık ve daha yüksek sıcaklığın ilkbahar ile yaz aylarını uzatacağını, ancak ağaçların erken yaprak dökmesine yol açacağına dikkati çekti. Uzmanlar, ağaçların erken yaprak dökmesinin nedeninin, köklerin ve gövdenin yaprak tarafından tutulan karbonu bir noktada kullanmayı bırakması olduğunu söyledi. Bu durumun her geçen gün artan karbon salınımıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.