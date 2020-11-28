28.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
İklim değişikliği nedeniyle sonbahar erken gelecek
İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü tarafından Avrupa ağaçlarıyla ilgili yeni bir çalışma, iklim değişikliğinin sonbaharın bir hafta erken gelmesine neden olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, yapraklarını yıl içinde kademeli olarak döken ılıman iklim ağaçlarının, dünya çapında ortalama sıcaklıklar yükseldikçe sonbaharı geciktireceğini düşünüyordu. Ancak uzmanlar bu eğilimin tersine dönmeye başladığını ve yaprakların iklim değişikliği nedeniyle daha erken döküldüğünü tespit etti.
Yeni araştırma, sonbaharın yüz yıl boyunca bir hafta önce başlayabileceğine işaret ediyor. “Science” dergisinde yayımlanan araştırma, iklim değişikliğine neden olan daha fazla karbondioksit, ışık ve daha yüksek sıcaklığın ilkbahar ile yaz aylarını uzatacağını, ancak ağaçların erken yaprak dökmesine yol açacağına dikkati çekti. Uzmanlar, ağaçların erken yaprak dökmesinin nedeninin, köklerin ve gövdenin yaprak tarafından tutulan karbonu bir noktada kullanmayı bırakması olduğunu söyledi. Bu durumun her geçen gün artan karbon salınımıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.