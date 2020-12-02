İl Sağlık Müdürlüğü'nden test ihalesi açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, bazı basın yayın organlarında yer alan"Covid-19 testlerini Menzil yapıyor" başlıklı haberlerde, İstanbul'daki 7 hastanenin koronavirüs testleri için yapılan ihalelerden birinin Menzil Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen bir şirkete verildiği iddiasının dile getirildiği belirtildi.

Salgınla mücadele kapsamında, İstanbul'da Covid-19 şüphesiyle başvuran hasta sayısının artması nedeniyle daha fazla test çalışılması ve testlerin daha kısa sürede sonuçlandırılması ihtiyacının doğduğu ifade edilen açıklamada, "Vaka artışına ve yurtdışına çıkışlara bağlı olarak artan test talebi ve uzamaya başlayan sonuç verme süreleri nedeniyle hızlı bir kapasite artışı ihtiyacı doğmuş, müdürlüğümüz Laboratuvar Komisyonunun uygun görüşleriyle gerekli izinler alınarak hizmet alım ihalesine çıkılmıştır." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberlerde adı geçen firmanın kazandığı ihale için 50 adet firmaya harcama yetkilisinin onayı ile davet gönderilmiş, 6 firma istekli sıfatıyla iştirak etmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 'ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır' hükmüne istinaden en avantajlı firma belirlenerek ihale sonuçlandırılmıştır. İhaleye iştirak eden tüm isteklilerin Kamu İhale Kanunun 10. Maddesinde belirtilen hallerde olup olmadığı Kamu İhale Kurumu Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden sorgulanmıştır. Yapılan sorgulama sonucunda tüm isteklilerin ihaleye katılmaktan yasaklı durumda olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca sözleşme öncesi yapılan sorgulamalarında sözleşme imzalayan kişi ve şirket ortaklarının adli sicil kaydı sorgulamasında da herhangi bir suça iştirak etmediği görüldüğünden sözleşme imzalanmıştır. Tamamen kanuni çerçevede ve kamu hizmet kapasitesini artırmak amacıyla yapılmış olan rutin işlemlerin, farklı bağlamlara oturtularak siyasi zemine çekilmesi ve kamu kurumlarına zarar verme çabasına dönüştürülmesi, her şeyden önce basın meslek ilkeleriyle çelişmektedir."