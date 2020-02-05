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05.02.2020 - 07:50 | | İHA

İlaçlarını almaya fırsat bulamadı...

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde fenalaşan 62 yaşındaki kalp ve şeker hastası adam ilaçlarını almaya fırsat bulamadan yol kenarında hayatını kaybetti.

İlaçlarını almaya fırsat bulamadı...

Olay, gece geç saatlerde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Esentepe Mahallesi Ragıp Tüzün Caddesi üzerinde meydana geldi. İşe gitmek için taksisinin yanına giden bir kişi yol kenarında 61 yaşındaki Mazhar İnci’nin hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine adamın durumundan şüphelenen taksi şoförü, 112 Acil Servis ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan incelemede Mazhar İnci’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

İlaçları başucundaydı

Öte yandan hayatını kaybeden talihsiz adamın başucunda kullandığı ilaçlar dikkat çekti. Kalp ve şeker hastası olduğu öğrenilen İnci’nin hayatını kaybetmeden önce fenalaştığı ve başını çarptığı belirlenirken ilaçlarını almaya fırsatının olmadığı iddia edildi. Yapılan incelemelerin ardından Mazhar İnci’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna götürüldü.

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