Ilave Eş Anlamlısı Nedir? Ilave Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Arapça kökenli bir kelime olan ilave kelimesi bir şeyin yüksek veya artık olan kısmı, üstü eklenen şey,

katma sözcüğünden alıntıdır. Eş anlamlı kelimeleri ise katma, ulama, ekleme, ek kelimeleridir.

İlave Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

İlave kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde birkaç manayı barındırmaktadır. İlave kelimesinin Türk Dil

Kurumu sözlüklerine göre anlamı aşağıda belirtilmiştir.

- Ekleme, ulama

- Eklenmiş parça

- Arttırma, büyütme, abartma

- Ek

İlave kelimesi cümle içerisinde çok sık kullanılan bir kelimedir. Eş anlamlı kelimesi de bulunmaktadır. Eş

anlamlı kelimeler aynı anlamı barındırdığı için ilave kelimesinin yerine eş anlamlı kelimeleri de

kullanılabilir. İlave sözcüğünün eş anlamlı sözcükleri aşağıda belirtilmiştir.

- Katma, ekleme, ulama, ek