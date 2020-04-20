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20.04.2020 - 19:03 |

Ilave Eş Anlamlısı Nedir? Ilave Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Dilimizde kelimelerin eş anlamlısı olan kelimeler çok sık kullanılır. Bu kelimelerin doğru yazılışı bazı kişiler tarafından bilinmemektedir. İlave kelimesi de cümle içerisinde çok sık kullanılan kelimedir. İlave kelimesinin eş anlamlı kelimesi nasıl yazılır? Eş anlamlı kelimeleri birleşik mi ayrı mı yazılır? Tüm bu soruların cevaplarını TDK sözlüklerinden bulmak mümkündür. Peki, ilave kelimesi eş anlamı olan sözcükler nelerdir? İşte, bilinmesi gerekenler.

Ilave Eş Anlamlısı Nedir? Ilave Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Arapça kökenli bir kelime olan ilave kelimesi bir şeyin yüksek veya artık olan kısmı, üstü eklenen şey,
katma sözcüğünden alıntıdır. Eş anlamlı kelimeleri ise katma, ulama, ekleme, ek kelimeleridir.

İlave Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

İlave kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde birkaç manayı barındırmaktadır. İlave kelimesinin Türk Dil
Kurumu sözlüklerine göre anlamı aşağıda belirtilmiştir.

- Ekleme, ulama
- Eklenmiş parça
- Arttırma, büyütme, abartma
- Ek

İlave kelimesi cümle içerisinde çok sık kullanılan bir kelimedir. Eş anlamlı kelimesi de bulunmaktadır. Eş
anlamlı kelimeler aynı anlamı barındırdığı için ilave kelimesinin yerine eş anlamlı kelimeleri de
kullanılabilir. İlave sözcüğünün eş anlamlı sözcükleri aşağıda belirtilmiştir.

- Katma, ekleme, ulama, ek

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