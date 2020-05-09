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09.05.2020 - 23:13 |

İletişim Başkanı Altun duyurdu! Corona virüs tedavisi için yerli ilacın satışına izin verildi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yerli firma tarafından üretilen corona virüs ilacının satışına izin verildiğini açıkladı.

İletişim Başkanı Altun duyurdu! Corona virüs tedavisi için yerli ilacın satışına izin verildi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yerli firma tarafından üretilen koronavirüs ilacının satışına izin verildiğini açıkladı.

İşte Altun'un o açıklaması:

Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca İstanbul'daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek.

İletişim Başkanı Altun duyurdu Corona virüs tedavisi için yerli ilacın satışına izin verildi

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