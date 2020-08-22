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22.08.2020 - 00:15 |

İletişim Başkanı Altun: Yeni bir çağın eşiğindeyiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz hakkında paylaşımda bulundu. Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Yaşasın tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye!" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun: Yeni bir çağın eşiğindeyiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter'dan Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından Karadeniz'de bulunan doğalgaz hakkında paylaşımda bulunan Altun, "BUGÜN MİLLETÇE YENİ BİR ÇAĞIN EŞİĞİNDEYİZ. Şimdi Mavi Vatan ülküsü etrafında BÜYÜK TÜRKİYE olarak daha sıkı kenetlenecek, kardeşlik destanımıza yeni sayfalar ekleyeceğiz. Kardeşliğimiz pekiştikçe ekmeğimiz büyüyecek. YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ VE MÜREFFEH TÜRKİYE!" ifadelerine yer verdi.

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Son dakika: Karadeniz'de tarihi keşif! Doğal gaz ne zaman kullanılacak?
    Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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