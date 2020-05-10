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10.05.2020 - 04:29 | | AA

İletişim Başkanı Altun'dan 'Anneler Günü' paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İletişim Başkanı Altun'dan 'Anneler Günü' paylaşımı

İletişim Başkan Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün merhamet ve vicdanlarıyla ufkumuzu, gönlümüzü ve geleceğimizi aydınlatan, beşeriyet toprağını her daim sevgi ile sulayarak bizleri insan olma idrakine erdiren annelerimizin günü...Ömrümüzün bereketi ve cennetimizin anahtarı olan tüm annelerimizin günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

 

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