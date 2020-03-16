Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan corona virüs açıklaması

Altun'un açıklamaları şöyle;

Yayılmaya başladığı günden bu yana Corona virüs'ün ülkemizdeki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri alıyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz hamlelerin yalnızca bir bölümü...

Bundan sonra da gerekli önlemleri en doğru zamanda, en doğru şekilde almaya devam edeceğiz.