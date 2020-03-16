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16.03.2020 - 17:20 |

Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan corona virüs açıklaması

Son dakika haberlere göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye'de corona virüs önlemlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan corona virüs açıklaması

Altun'un açıklamaları şöyle;

Yayılmaya başladığı günden bu yana Corona virüs'ün ülkemizdeki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri alıyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz hamlelerin yalnızca bir bölümü...

Bundan sonra da gerekli önlemleri en doğru zamanda, en doğru şekilde almaya devam edeceğiz.

Son dakika: İletişim Başkanı Altundan corona virüs açıklaması

Onları corona virüs bile durduramadı! Büyük izdihamSivas’ta corona virüs uyarılarına rağmen açılışında izdiham olan mağazanın sahibi Muhammed Uğur (29), "Yoğunluğun bu derece olacağını tahmin etmiyordum. Bize açılış öncesi corona virüs nedeniyle resmi bir uyarı da gelmedi" dedi.
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