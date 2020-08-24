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24.08.2020 - 23:40 | | DHA

İletişim Başkanı Altun'dan 'Kızıl Elma Marşı' paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Malazgirt Zaferinin 949'uncu yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 'Kızıl Elma Marşı'nı' paylaştı.

İletişim Başkanı Altun, Malazgirt Zaferinin 949'uncu yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 'Kızıl Elma Marşı'nı' Twitter hesabından paylaştı. Altun paylaşımında, "Bizim için Kızılelma büyük ve güçlü Türkiye'dir. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızılelma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebeli Tarık'tan Hicaz'a Balkanlardan Asya'ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir" dedi. 

 

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