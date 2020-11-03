MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Ayda' açıklaması
ABONE OL
03.11.2020 - 11:26 | | İHA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Ayda' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayda Gezgin'in 91 saat sonra enkaz altından çıkarılması hakkında bir paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Ayda' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı şöyle:

"Hep birlikte kocaman bir umuda sımsıkı sarılıyoruz. Bugün de yüreklerimiz, 91 saat sonra kurtarılan 4 yaşındaki Ayda kızımızın müjdesiyle ısındı. Kurtarma ekiplerimiz büyük bir inançla tarih yazıyorlar. Allah’ım sana şükürler olsun."

Alanya'da 30 yolculu tur teknesi alabora oldu Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin de çalışması devam ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Samsun merkezli FETÖ operasyonu!

Son dakika... Samsun merkezli FETÖ operasyonu!

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

'Mavi ay değil dolunay kritik'

'Mavi ay değil dolunay kritik'

Ayda Gezgin kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Ayda bebeğin annesi enkazdan çıkarıldı mı?

Ayda Gezgin kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Ayda bebeğin annesi enkazdan çıkarıldı mı?

Sıradaki Haber