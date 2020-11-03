İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Ayda' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı şöyle:

"Hep birlikte kocaman bir umuda sımsıkı sarılıyoruz. Bugün de yüreklerimiz, 91 saat sonra kurtarılan 4 yaşındaki Ayda kızımızın müjdesiyle ısındı. Kurtarma ekiplerimiz büyük bir inançla tarih yazıyorlar. Allah’ım sana şükürler olsun."