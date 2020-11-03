03.11.2020 - 11:26 | | İHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Ayda' açıklaması
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayda Gezgin'in 91 saat sonra enkaz altından çıkarılması hakkında bir paylaşımda bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı şöyle:
"Hep birlikte kocaman bir umuda sımsıkı sarılıyoruz. Bugün de yüreklerimiz, 91 saat sonra kurtarılan 4 yaşındaki Ayda kızımızın müjdesiyle ısındı. Kurtarma ekiplerimiz büyük bir inançla tarih yazıyorlar. Allah’ım sana şükürler olsun."
Alanya'da 30 yolculu tur teknesi alabora oldu Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin de çalışması devam ediyor.