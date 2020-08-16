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16.08.2020 - 01:03 |

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Mavi Vatan' mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Trablus'un fethinin 469. yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Mavi Vatan' mesajı

Altun mesajında,"Trablus'un fethinin 469. yıldönümü vesilesiyle, Libya'da ay yıldızı göndere çeken Turgut Reis'in imanı, Menderes'in yüreği ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle bir kez daha söylüyoruz: Vatan toprağını, Mavi Vatan'ı, milli iradeyi namerde yedirmeyeceğiz!" ifadelerine yer verdi.

Muğla'da genç kız akıntıya kapılarak boğulduMuğla'nın Ula ilçesinde, 3 arkadaşıyla birlikte denize giren Melike Kaya (21), akıntıya kapılarak boğuldu. Kaya'nın ölmeden 4 saat önce can verdiği sahilin fotoğrafını Instagram hesabında paylaştığı görüldü.
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