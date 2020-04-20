İlgi Eş Anlamlısı Nedir? İlgi Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

İlgi sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre ‘alaka’ eş anlamlısı üzerinden ele alınmaktadır. Aynı zamanda ilişki ve dikkat gibi farklı kelimeler üzerinden de değerlendirilebilmektedir. Tek başına veya cümle içerisinde bu anlamları üzerinden kelimeleri ortak şekilde kullanmak mümkündür.

İlgi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

İlgi kelimesinin eş anlamlısı TDK’ya göre ‘alaka’ sözcüğü üzerinden ele alınmaktadır. Genelde bu kelime üzerinden eş anlamlı şekilde kullanılan ilgi sözcüğünü, aynı zamanda ilişki ya da dikkat gibi kelimeler üzerinden de değerlendirmek mümkün.

İlgi Nedir?

Türkçede yaygın olarak amaca uygun şekilde değerlendiren ilgi sözcüğünün iki farklı anlamı bulunmaktadır.

- İki ya da daha fazla şey arasında yaşanan benzerlik, bağlılık ya da ilişki,

- Herhangi bir etkinlik, olay ya da kişi kapsamında yakınlık, hoşlanma ve ona öncelik tanıma,

Bu gibi anlamlar üzerinden ilgi kelimesini kullanabilir; aynı zamanda alaka sözcüğünü eş anlamlı olarak değerlendirebilirsiniz.