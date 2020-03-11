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11.03.2020 - 12:33 | | DHA

İlk corona virüs vakasının ardından Diyarbakır!

Türkiye’deki ilk corona virüs vakasının görülmesiyle birlikte, Diyarbakır'da, maske kullanımını arttı.

İlk corona virüs vakasının ardından Diyarbakır!

Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19), 118 ülkeye yayıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece Türkiye'deki ilk corona virüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından, Diyarbakır'da bazı vatandaşlar korunmak amacıyla maske takmaya başladı.

Üniversite öğrencisi Sait Yaman, corona virüsün Türkiye'de olduğunu arkadaşından öğrendiğini belirterek, el temizliğine ve hijyene dikkat ederek tedbir aldığını söyledi. Korktuğunu da ifade eden Yaman, toplu taşımaya binmek zorunda kaldığını söyledi. Şu an için maske takmayı düşünmediğini de belirten Yaman, toplu alanlarda çok bulunmamaya gayret ettiğini aktardı.

Cem Serak ise vatandaşın, gündelik tedbirlerle virüsün önüne geçilebileceğini belirterek, corona virüsün herkesi endişelendirmesi gereken bir hastalık olduğunu düşünmediğini söyledi. Bağışıklığı zayıf kişiler için daha çok sıkıntılı bir durum olduğunu ifade eden Serak, "Onun dışında bir sıkıntının oluşturabileceğini düşünmüyorum. Birçok ülkede görüldü bu hastalık, gerekli tedbirler alınırsa önüne geçilebilir" dedi.

Öğrenci Hacer Eray de, bu haberi almadan önce de çok korktuğunu belirterek, "Elimi sürekli yıkıyorum, ama toplu taşıma araçlarında her türlü mikrop bulaşabilir. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız ve bolca temizlik yapacağız" ifadelerini kullandı.

 

 

 

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