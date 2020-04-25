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25.04.2020 - 07:00 |

İlk iftar görev başında

Ramazan ayının ilk iftarı dün yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırları açılmazken, fırıncılar da iftara 2 saat kala pide yapımına son verdi.

İlk iftar görev başında

Vatandaşlar ise fırınların önünde “sosyal mesafe” kuralına dikkat ederek bekledi ve tek tek içeri girip alışveriş yaptı. Türkiye’de ilk iftar ise Hakkari’de açıldı. Vakit hesaplamalarına göre en erken iftarın yapılacağı Şemdinli ilçesinde heyecanla iftar saatini bekleyen vatandaşlar, kente özgü  yemeklerin süslediği sofralarda bir araya geldi. Saat 18.52’de okunan ezanla oruçlarını açan vatandaşlar, ülkede huzurun sağlanması ve koronavirüsün bitmesi için dua etti.

Salgında özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları da hastanelerde iftarını açtı. Ankara Şehir Hastanesi’ndeki sağlık çalışanları ilk iftarını, sosyal mesafe kuralını gözeterek birlikte yaptı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yol kontrolü yapan polisler de ilk iftarlarını görevleri başında kumanya ile açtı. Ankara’da Tunalı Hilmi Caddesi’nde görev yapan polis memurları, denetimi sağlayabilmek için dönüşümlü olarak iftarlarını tamamladılar. Hudutlarda görev yapan Mehmetçik de iftar sofrasında buluştu. Edirne’de 54’üncü Mekanize Piyade Tugayı 3’üncü Hudut Taburu 2’nci Hudut Bölüğü Komutanlığı’nda görev yapan hudut askerleri ezanın okunmasıyla dua ederek orucunu açtı.

İlk iftar görev başında

 

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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