İlk iftar görev başında

Vatandaşlar ise fırınların önünde “sosyal mesafe” kuralına dikkat ederek bekledi ve tek tek içeri girip alışveriş yaptı. Türkiye’de ilk iftar ise Hakkari’de açıldı. Vakit hesaplamalarına göre en erken iftarın yapılacağı Şemdinli ilçesinde heyecanla iftar saatini bekleyen vatandaşlar, kente özgü yemeklerin süslediği sofralarda bir araya geldi. Saat 18.52’de okunan ezanla oruçlarını açan vatandaşlar, ülkede huzurun sağlanması ve koronavirüsün bitmesi için dua etti.

Salgında özveriyle mücadele eden sağlık çalışanları da hastanelerde iftarını açtı. Ankara Şehir Hastanesi’ndeki sağlık çalışanları ilk iftarını, sosyal mesafe kuralını gözeterek birlikte yaptı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yol kontrolü yapan polisler de ilk iftarlarını görevleri başında kumanya ile açtı. Ankara’da Tunalı Hilmi Caddesi’nde görev yapan polis memurları, denetimi sağlayabilmek için dönüşümlü olarak iftarlarını tamamladılar. Hudutlarda görev yapan Mehmetçik de iftar sofrasında buluştu. Edirne’de 54’üncü Mekanize Piyade Tugayı 3’üncü Hudut Taburu 2’nci Hudut Bölüğü Komutanlığı’nda görev yapan hudut askerleri ezanın okunmasıyla dua ederek orucunu açtı.