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25.09.2020 - 17:51 | | DHA

İlk işi yine taciz etmek oldu, tekrar tutuklandı

Bodrum’da 21 yaşındaki bir genç kızı 1,5 yıldır taciz ve tehdit ettiği suçlamasıyla yaklaşık 2 ay önce tutuklanan 46 yaşındaki şahıs, tahliye edilmesinin hemen ardından aynı kızı taciz edince tekrar tutuklandı.

İlk işi yine taciz etmek oldu, tekrar tutuklandı

Ortakent'te esnaflık yapan 46 yaşındaki Nurettin Ş. adlı şahıs aynı mahallede yaşayan Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki T.Ç.’yi taciz ve tehdit ettiği gerekçesiyle 2 ay önce tutuklanmış, davanın birkaç gün önce görülen duruşmasında yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Elektronik kelepçe de takılacak şahsın, T.Ç.'ye 200 metreden daha fazla yaklaşması durumunda yeniden tutuklanmasına karar verilmişti. İddiaya göre Nurettin Ş., cezaevinden çıkar çıkmaz genç kızı yeniden taciz etmeye başladı. Nurettin Ş., sosyal medya hesabından tacizlerini sürdüren ifadelerde bulundu. Nurettin Ş.'nin, kendi dükkanında da genç kız hakkında çeşitli sözler sarf ettiği kaydedildi.

Bunun üzerine T.Ç., 2 tanıkla yeniden şikayetçi oldu. Genç kızın şikayeti üzerine Nurettin Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs bugün öğleden sonra yeniden adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Nurettin Ş. tekrar tutuklandı.

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