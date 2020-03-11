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11.03.2020 - 07:00 | | MELTEM GÜNAY İstanbul

İlk sorun şiddet

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması”nın 2020 yılı sonuçları açıklandı. 23 ilde 1216 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları özetle şöyle:

İlk sorun şiddet
MELTEM GÜNAY İstanbul

 

- Kadınların toplumda yaşadığı en büyük sorun yüzde 66 ile “şiddet” oldu. Geçen yıla göre yüzde 6 oranında artış yaşanırken, erkeklerin yüzde 63’ü de kadının yaşadığı en büyük sorunun şiddet olduğunu söyledi.

- “Aile içi şiddet boşanma için yeterli bir sebeptir” diyenlerin oranı 2019 yılında yüzde 74 iken, bu oran 2020 yılında yüzde 79’a yükseldi. “Bir erkek ailesinin dirlik ve düzeni için zaman zaman şiddete başvurabilir” diyenlerin oranı ise yüzde 14 seviyesinden yüzde 4’e geriledi. “Ailenin devamı için şiddet görmezden gelinebilir” diyenlerin oranı da yüzde 18’den yüzde 8’e düştü.

- 18 yaş altı kız çocuklarının akşam 19.00-20:00 saatleri sonrası tek başına sokakta olması kadınların yüzde 34’ü erkeklerin de yüzde 32 tarafından güvenli görülmüyor. Aynı durum yetişkin kadınlar için de geçerli.

Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
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