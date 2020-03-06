Milliyet yazarı Özay Şendir'in bugünkü köşesinin, 'İlk Türk koronavirüs hastasının başına gelecekler...' başlıklı bölümü şöyle:

Hastalık öldürmese bile medya ilgisi sayesinde ölmekten beter olacak.

Ailesi de karantinaya alınırsa, nasıl biriydi diye komşuları ve mahalle esnafıyla röportaj yapılacak.

İlk hastanın sosyal medya hesaplarından arkadaşlarıyla olan resimleri bol bol yayınlanacak.

İlk hastanın sosyal hayatta temas ettiği insanlar, “Hadi size canlı yayında tahlil yaptıralım” teklifleri alacak.

Mahalledeki işkembeciye gidip, teşhisten sonra kelle-paça çorbası satışlarının artıp artmadığı sorulacak.