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06.03.2020 - 08:51 |

İlk Türk koronavirüs hastasının başına gelecekler...

Koronavirüs kabusu dünyayı hızla kasıp kavuruyor. 80'den fazla ülkede şu ana kadar 3383 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan virüs henüz ülkemizde görülmedi. Peki ilk Türk koronavirüs hastasının başına gelmesi şaşırtmayacak olaylar neler?

İlk Türk koronavirüs hastasının başına gelecekler...

Milliyet yazarı Özay Şendir'in bugünkü köşesinin, 'İlk Türk koronavirüs hastasının başına gelecekler...' başlıklı bölümü şöyle:

Hastalık öldürmese bile medya ilgisi sayesinde ölmekten beter olacak.

Ailesi de karantinaya alınırsa, nasıl biriydi diye komşuları ve mahalle esnafıyla röportaj yapılacak.

İlk hastanın sosyal medya hesaplarından arkadaşlarıyla olan resimleri bol bol yayınlanacak.

İlk hastanın sosyal hayatta temas ettiği insanlar, “Hadi size canlı yayında tahlil yaptıralım” teklifleri alacak.

Mahalledeki işkembeciye gidip, teşhisten sonra kelle-paça çorbası satışlarının artıp artmadığı sorulacak.

Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
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