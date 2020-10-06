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06.10.2020 - 09:43 | | DHA

İlk yardım ekibi gördü, yıkıldı! "Daha çok gençsin. Lütfen ya"

İstanbul Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip taksi ile çarpıştı. Kazada sağlık görevlisi olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü yaralandı. Ambulansla hastaneye götürülen sürücü, yolda hayatını kaybetti. Olay yerine gelen meslektaşı yaralıyı görünce "Daha çok gençsin" dedi.

İlk yardım ekibi gördü, yıkıldı! "Daha çok gençsin. Lütfen ya"

Kaza, İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi meydana geldi. Sağlık görevlisi Fatma Yeter'in (23) kullandığı 60 TA 219 plakalı otomobil, Selçuklu Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, karşı yöne geçti. Bu sırada yolda seyir halinde olan Halil Sevimlikurt'un kullandığı 34 TET 38 plakalı ticari taksiye çarptı. Otomobilde sıkışan Fatma Yeter, ağır yaralandı. Yeter'in yardımına diğer sürücüler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

"DAHA ÇOK GENÇSİN"

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, meslektaşları Fatma Yeter'in nabzını kontrol etti. Bu sırada bir meslektaşının, "Daha çok gençsin. Lütfen ya" dediği duyuldu. Vatandaşların yardımıyla sıkıştığı otomobilden çıkarılan Yeter, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. 

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ AYAKTA GÜÇLÜKLE DURDU

Olay yerinde polise kaza anını anlatan ticari taksi sürücüsü Halil Sevimlikurt, şoka girdi ve ayakta güçlüklü durdu. Kaza anını anlatan Sevimlikurt, "Karşı şeritten önüme uçtu. Yandan çarptım" dedi. 

İlk yardım ekibi gördü, yıkıldı Daha çok gençsin. Lütfen ya

 



 

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