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28.12.2020 - 07:00 | | ANKARA AA

İlk ziyaret ‘ikinci ev’ine

Somali’de yeni kabinede Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Türkiye mezunu Abdulkadir Muhammed Nur, “Bakanlık görevimi aldıktan sonra ilk olarak ikinci evime gitmeye karar verdim ve Türkiye’ye geldim” dedi.

İlk ziyaret ‘ikinci ev’ine

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) sağladığı Türkiye bursları ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan ve ekim ayında Somali kabinesinde Adalet Bakanı olarak atanan Abdulkadir Muhammed Nur, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Nur, “8 yıl Türkiye’de yaşayıp, eğitim görüp, burayı bilen biri olarak  bakanlık görevimi aldıktan sonra ilk olarak kendi ikinci evime gitmeye karar verdim ve Türkiye’ye geldim. Burada benim çok dostum, sevdiğim insanlar var” dedi.

“Eşimin yanına gidiyorum” diyerek 9. kattan atladıİstanbul Kadıköy’de 80 yaşındaki yaşlı kadın 9. kattaki evinden atlayarak intihar etti. Aracın üstüne düşerek hayatını kaybeden kadının intihardan önce bir yakınını arayarak 2 yıl önce hayatını kaybeden eşinin yanına gideceğini söyleyerek atladığı öğrenildi.
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