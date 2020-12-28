İlk ziyaret ‘ikinci ev’ine

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) sağladığı Türkiye bursları ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan ve ekim ayında Somali kabinesinde Adalet Bakanı olarak atanan Abdulkadir Muhammed Nur, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Nur, “8 yıl Türkiye’de yaşayıp, eğitim görüp, burayı bilen biri olarak bakanlık görevimi aldıktan sonra ilk olarak kendi ikinci evime gitmeye karar verdim ve Türkiye’ye geldim. Burada benim çok dostum, sevdiğim insanlar var” dedi.