İlki 1903'te düzenlenen Tour de France bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkeydi? Kim Milyoner Olmak İster

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru: İlki 1903'te düzenlenen Tour de France bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkeydi?

Belçika













