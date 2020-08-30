İlkokula başlayanlar yüz yüze eğitim alacak

Okullarda 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili için geri sayım başladı. Okul öncesi, ilkokul, ortaöğretim olmak üzere 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak. Koronavirüs nedeniyle 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemini 23 Mart’tan itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitimle tamamlayan Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yeni eğitim yılında okullarda virüse karşı alacağı önlemler ve eğitimin işleyişiyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün, “Uzaktan Eğitim Çalışmalarının ve Yeni Eğitim Öğretim Yılı Hazırlıklarının Değerlendirilmesi” başlıklı basın toplantısı yaptı. Selçuk’un konuşmasından satır başlıkları şöyle:

ÖNEMLİ BİR DÖNEM: Şu anda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlık koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin ayrı bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Televizyon kanalları için 10 stüdyo kurduk, 674 öğretmen artı TRT personeli ve uzmanlar olmak üzere 1000’den fazla kişi neredeyse 7/24 çalışıyor. 3 bin 358 ders çekimi yaptık. Dünyada yine birkaç ülkede olan bir içerik ve öğrencinin ilgisini, seviyesini ölçen, öğrencinin çözemediği sorunun hemen arkasından tekrar etmesi gereken konuyu otomatik olarak ekrana getiren, 1 milyon ayrı deneme sınavı yapabilen bir sistem.

CANLI SINIFLARI ÖNEMSİYORUZ: Canlı sınıflar yaptık. Dünyada bunu yapan ülke sayısı 3-4’ü geçmiyor. Burada eksiklerimiz, hatalarımız vardı. Buna göre de yeniden yapılandırdık. Canlı sınıf meselesini özellikle küçük sınıflar için önemsiyoruz. Birebir öğretmenle konuşabilmek, tartışabilmek, onun gülümsemesini görmek, arkadaşlarını görebilmek, sohbet etmek inanılmaz derecede keyifli. Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı başlangıca göre asgari 10-12 kat artırıyoruz. Türkiye’de en çok ziyaret edilen site olması, dünyada en çok ziyaret edilen eğitim sitesi olması açısından EBA’nın ayrı bir yeri var. Dünyada ilk 3’e girmek gerçekten büyük bir aşama. Bunu çok daha ileriye taşıyacağız.

AVRUPA AÇIYOR: EBA’da ya da televizyonlarda yaptıklarımız elbette kullanılacak ama bazı spesifik çalışmalarımız var. Öğrencilerin okula uyumu konusunda çalışmalar yaptık. Avrupa ülkelerinin tamamına yakını okulları açtı ya da 2 Eylül’de açıyor. Hepsinde de bazı uyum çalışmaları var. Öğrencilere, öğretmenlere nasıl eğitim verilir, velilere nasıl rehberlik edilir, bununla ilgili çalışmalar var. Biz kendi kültürümüze bakarak ihtiyaçlarımızı saptadık ve çocuklarımız için eğitim paketi hazırladık. Uyum haftası hangi yaştaki çocukla ilk hafta ne yapılır? Bahçede ne yapmalı, rehber öğretmen, okul müdürü ne yapmalı? Bunların cevaplarının olduğu bir takım içerikler var burada.

OKUL TEMİZLİĞİNE BELGE: Türk Standartları Enstitüsü ile yaklaşık 3 aydır bir okulun temizliği konusunda hangi standartların olduğunu çalışıyoruz. Bu özel bir standart. Çünkü korona dönemi standardı. O yüzden de neler yapabilirizi uzmanlarla çok uzun süre çalıştık. Okulun her ortamıyla ilgili standartlar çıkarıldı. Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik rehberler hazırladık. Hazırlığını tamamlayan okullara da Okulum Temiz belgesi veriyoruz. Bütün il müdürleriyle her hafta görüşüyoruz, eksikliklerin neler olduğunu okul okul saptıyoruz. Dezenfektan, maske bunların tamamını meslek lisesinde, halk eğitimde, BİLSEM’lerde biz üretiyoruz. Tedarikte bir sorun yaşamıyoruz.

SORUNSUZ ERİŞİM: Bulundukları bölgeler itibariyle internet altyapısının olmaması nedeniyle yaklaşık 1.5 milyon çocuğun erişiminde sorun var. Çünkü bu çocukları EBA’da hiç göremiyoruz. Bu tür durumda köy okullarındaki, mezralardaki her bir çocuğumuza 17 kitaptan oluşan özel bir set veriyoruz. 5 bin 200 EBA destek noktası kuruyoruz. Erişimde fırsat adaleti olsun diye internet paketi olmayan çocuklarımıza destek olacağız. Çocuklarımızın eğitimle ilgili kotaları iki katına çıkarılıyor.

İsteyen okula göndermeyecek

VELİLERİN TALEPLERİ DİKKATE ALINMALI: Özel okulların velilerinin talepleri doğrultusunda tedbirler almasını, beklentilerimizi çok net ifade ettik. Onlar da bu talebe uyarak özel okullarda indirim yapma konusunda mutabakatı var. Vergi ve benzeri hususlarda hayata geçebilecek bazı kolaylaştırmalar neler olabilir? Bunu da çalışıyoruz.

YÜZ YÜZE EĞİTİM KADEMELERİ: Çocukların yüz yüze eğitim almasını çok istiyoruz. Salgının seyrinin nasıl gittiğine ilişkin okulların ne zaman, ne şekilde, hangi sınıfların açılacağı Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda yapılması söz konusu. Bilim Kurulu’nun tavsiyesiyle biz küçük çocuklarla yüz yüze eğitime başlama noktasında çok daha kararlıyız. Çünkü bu çocukların akademik ihtiyacı elbette var ama ilk önce manevi duygusal ihtiyacı var bunu karşılamak için öğretmeniyle az da olsa her gün tam zamanlı olmayabilir, seyreltilmiş, kademeli dediğimiz şey bununla ilgili. Bir şekilde tanışsınlar, tanıştığı kişiyle ilkokul ikinci sınıf öğrencisinin canlı derste görüşmesi başka olur tanımadığı biriyle görüşmesi başka olur.

OKULLAR DENETLENECEK: 60 yaş üzeri öğretmenlerin kronik rahatsızlığıyla ilgili idari izinli sayılması konusunda karar alındı. Öğretmenlerin tam zamanlı mesai yapmasını düşünmüyoruz. 2 bin dış denetmen eğitimi verdik. Ayrıca okullarda 54 bin personel var, üstüne artı 80 bin, bu yıl artı 10 bin daha ekstra personel aldık. İllere göre öğrenci nüfusu dikkate alınarak dağıtımı yapıldı.

VELİNİN İNİSİYATİFİ: Salgında diyelim ki ailesinde kronik rahatsızlığı olan var. Velinin inisiyatifinin dikkate alınması söz konusu. Oradaki eğitimden kati olarak sorumlu olacak. Yüz yüze eğitimden nasıl sorumluysa çocuk uzaktan eğitimden de sorumlu. Sınıfta bir vaka varsa yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçilecek.