‘İllegal yapıya asla izin vermeyeceğiz’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Sadece FETÖ değil, toplumun ve devletin içerisinde bu anlamdaki yapıların hiçbirine müsamahagösterilmeyecek, hukuk dışında hiçbir illegal, paralel yapıya da asla ama asla müsaade edilmeyecektir” dedi.

Bakan Abdulhamit Gül, Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği ortaklığında hazırlanan IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu açılışında konuştu.

‘İki kırmızı çizgi’

FETÖ ile mücadele ve yargı sürecinin çok canlı ve kararlı biçimdedevam ettiğini dile getiren Gül, şöyle konuştu: “Denilebilir ki bu mücadelenin taşıyıcı kolonu yargıdır. Bu mücadelede iki kırmızı çizgimiz vardır. Birincisi, bu mücadelenin zafiyete uğramasına asla müsaade etmeyiz. Sürecin sulandırılmasına, amacından, ekseninden kopmasına, suçlular için cezasızlık sonucuna asla tahammül edemeyiz. İkinci kırmızıçizgimiz, hukuktur, adalettir. Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlere hukuku yücelterek cevap vermeliyiz. Mücadelenin yegane başarı ölçüsü, suçluyla suçsuzu, haklıyla haksızı, mağdurla mücrimi ayırmak ve ona göre muamele etmektir.” Gül, mücadelenin yargı boyutunda, hiç kimsenin bağımsız mahkemelerevekaleten konuşma hakkı bulunmadığını belirterek, şunları söyledi:

‘Titizlikle sürecek’

“Şundan aziz milletimiz müsterih olsun: Kamu kurumlarımız kendinigizleyen kripto FETÖ’cülerden tamamen arındırılıncaya, temizleninceye kadar, FETÖ tehdidi tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar yargının FETÖ ile mücadelesi titizlikle devam edecektir, kararlılıkla sürdürülecektir. Bu hainlerle iş birliği yaparak ihanet şebekesinin bir parçası haline gelen herkesten hesap sorulmaktadır. Bağımsız Türk yargısı, bu hainlerden hesap sormaya devam edecektir. Bu kararlı mücadele içeride ve dışarıda birilerini rahatsız etse de FETÖ terör örgütünün her bir üyesini yargı önüne çıkarıp hesap sormak,şehitlerimize, gazilerimize ve aziz milletimize karşı namus borcumuz, en büyük sorumluluğumuzdur. Soruşturma ve kovuşturmalar bağımsız yargı mercilerinde sürdürülmektedir. Sistem kendi bütünlüğü içinde işlemektedir, varsa hatalar yinesistemin bu işleyişi içinde giderilmektedir. Yargı mensuplarımızın adaletterazisini en hassas biçimde tutarak bu zor görevi başarıyla yerinegetireceğinden eminiz.”

4 bin 130 sanığa ceza

Adalet Bakanı Gül, “Yargı, 289 darbe davasından 275’inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmıştır. Bugüne kadar 2 bin 332’si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezaları vermiştir. Örgüt üyeleri ve yöneticileri hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar daha geniş bir zeminde ve ülke genelinde devam etmektedir” diye konuştu. Gül, son olarak 8 Temmuz’da gerçekleştirilen toplantıda HSK’nın 2 yargı mensubu hakkında meslekten men kararı verdiğini, 26 yargı mensubunun tedbiren görevden uzaklaştırıldığını kaydetti.