İller bazında aşı dağılımı haritası: Kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

2020 Yılının Mart ayından bugüne dek devam eden koronavirüs salgınının ortadan kalkması için alınan tedbirler ve uygulanan çalışmalar her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz tarihlerde ülkemizde koronavirüs aşısı getirildi. Öncelik olarak sağlık çalışanlarına hak verilen aşıda ardından risk grubuna göre ilerleme devam edilecek. Milyonlarca vatandaş ise zaman zaman 'kaç kişi koronavirüs aşısı oldu' , 'iller bazında aşı dağılımı haritası' aramalarında bulunuyor.

İSTANBUL'DA KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU?

Paylaşımdaki verilere göre İstanbul'da 224 bin 472 kişi koronavirüs aşısı oldu.

ANKARA'DA KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU?

Ankara'da 122 bin 332 kişi koronavirüs aşısı oldu.

İZMİR'DE KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU?

İzmir'de ise 76 bin 688 kişi koronavirüs aşısı oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise konuya ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

Şu ana kadar 1 milyon 200 binden fazla kişinin aşı olduğunu belirten Koca, "Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224 binden fazla kişi aşı oldu." bilgisini paylaştı.