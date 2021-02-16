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16.02.2021 - 10:49 |

Ä°llere göre koronavirüs vaka sayÄ±sÄ±! HaftalÄ±k covid vaka sayÄ±sÄ± haritasÄ±...

Ä°llere gÃ¶re koronavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± ile ilgili geliÅŸmeler merak ediliyor. KoronavirÃ¼s tablosu gÃ¼nlÃ¼k olarak vatandaÅŸlarla paylaÅŸÄ±lÄ±yor. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, sosyal medya hesabÄ±nda 7 gÃ¼nÃ¼n illere gÃ¶re haftalÄ±k vaka sayÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte illere gÃ¶re koronavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± ve haritasÄ±...

Ä°llere göre koronavirüs vaka sayÄ±sÄ±! HaftalÄ±k covid vaka sayÄ±sÄ± haritasÄ±...

Ä°llere gÃ¶re vaka sayÄ±sÄ± gÃ¼ndemde araÅŸtÄ±rÄ±lan konular arasÄ±nda yer alÄ±yor. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, 8-14 Åžubat haftasÄ±nÄ±n koronavirÃ¼s vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± haritayÄ± paylaÅŸtÄ±. Bakan Koca'nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ± sonrasÄ±nda detaylar araÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Peki illerdeki koronavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± nedir? Ä°ÅŸte illere gÃ¶re vaka sayÄ±larÄ±...

Ä°LLERE GÃ–RE VAKA SAYISI...

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Twitter'da dÃ¼n ÅŸu paylaÅŸÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi; "Son basÄ±n toplantÄ±mÄ±zda illerimizdeki vaka sayÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirtmiÅŸtim. Bundan sonra her hafta baÅŸÄ±nda 7 gÃ¼nÃ¼n vaka sayÄ±sÄ±nÄ± ilan edeceÄŸiz. Yerinde karar dÃ¶nemindeyiz. http://covid19.saglik.gov.tr"

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Ä°llere gÃ¶re koronavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± HaftalÄ±k covid vaka sayÄ±sÄ± haritasÄ±...

Ä°llere gÃ¶re haftalÄ±k (8-14 Åžubat) Kovid-19 vaka sayÄ±sÄ± ÅŸÃ¶yle:

"Adana (59,95), AdÄ±yaman (100,55), Afyonkarahisar (22,32), AÄŸrÄ± (27,50), Aksaray (92,01), Amasya (96,06), Ankara (35,49), Antalya (78,20), Ardahan (65,63), Artvin (78,42), AydÄ±n (35,21), BalÄ±kesir (83,65), BartÄ±n (44,69), Batman (12,49), Bayburt (60,71), Bilecik (35,41), BingÃ¶l (26,81), Bitlis (10,35), Bolu (44,96), Burdur (75,54), Bursa (34,87), Ã‡anakkale (37,61), Ã‡ankÄ±rÄ± (22,86), Ã‡orum (35,36), Denizli (32,52), DiyarbakÄ±r (17,53), DÃ¼zce (43,99), Edirne (65,66), ElazÄ±ÄŸ (50,42), Erzincan (60,37), Erzurum (37,71), EskiÅŸehir (30,99), Gaziantep (26,72), Giresun (184,34), GÃ¼mÃ¼ÅŸhane (97,18), Hakkari (9,55), Hatay (62,82), IÄŸdÄ±r (23,28), Isparta (33,88), Ä°stanbul (60,19), Ä°zmir (44,39), KahramanmaraÅŸ (39,38), KarabÃ¼k (34,15), Karaman (103,16), Kars (17,79), Kastamonu (29,73), Kayseri (56,71), KÄ±rÄ±kkale (43,23), KÄ±rklareli (52,61), KÄ±rÅŸehir (29,90), Kilis (51,57), Kocaeli (88,19), Konya (90,99), KÃ¼tahya (50,91), Malatya (40,92), Manisa (42,52), Mardin (15,33), Mersin (90,57), MuÄŸla (54,94), MuÅŸ (16,28), NevÅŸehir (66,16), NiÄŸde (54,67), Ordu (194,42), Osmaniye (139,81), Rize (202,44), Sakarya (76,77), Samsun (171,29), Siirt (21,37), Sinop (79,52), Sivas (33,08), ÅžanlÄ±urfa (27,12), ÅžÄ±rnak (7,82), TekirdaÄŸ (55,37), Tokat (118,52), Trabzon (228,02), Tunceli (38,96), UÅŸak (27,70), Van (14,89), Yalova (75,17), Yozgat (41,07), Zonguldak (54,67).

Maltepe'de araçlar buzlanan yolda kaydÄ±, sürücüler zor anlar yaÅŸadÄ±Maltepe'de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan buzlanan caddede sürücüler zor anlar yaÅŸadÄ±. Yolda kalan kimi sürücüler zincir takmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken, kimileri de iterek çÄ±kmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Yolu açmaya gelen kar küreme aracÄ± da kaydÄ±.
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