İllerin kaderi dört kriterle belirlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki günkü kabine toplantısının ardından, 1 Mart’tan itibaren kontrollü normalleşme sürecinin başlayacağını, illerin Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre dört gruba ayrılacağını açıklamıştı.



Algoritma hazır



Milliyet’in edindiği bilgiye göre, illerin risk grubunu netleştirecek kriterlerin yer aldığı algoritma taslağı hazırlandı. Kısa süre içerisinde yayımlanması beklenen algoritmanın içerisinde, illerdeki vaka sayıları, aşılama oranları, yoğun bakım kapasitesinin doluk oranı, servis yatışları ve doluluk oranları gibi temel kriterler yer alacak. Bu temel kriterlerin yanı sıra başka alt ölçütler de, risk gruplarının tespitinde etkili olacak. Örneğin, risk durumunun belirlenmesinde kriter olarak yer alması beklenen yüzbin nufusta yeni çıkan vaka sayısının yanı sıra, o ildeki PCR pozitiflik oranının artış yönünde mi yoksa düşme yönünde seyrettiğine de bakılması bekleniyor.



Puanlama sistemi



Tüm bu veriler ve kriterler ışığında bir puanlama yapılacak. Puanlama sistemine göre de kısıtlama ve normalleşmeye ilişkin kararlar netleştirilecek. Bakanlığın ayrıca, düşük riskli ilde normalleşme ile ilgili hangi adımlar atılabileceği, yüksek riskli ilde ilave ne tür kısıtlamalara gidileceğine ilişkin bilgileri de açıklayacağı ifade ediliyor. 1 Mart itibarıyla başlayacak yeni dönemde, olası bir suistimalin önüne geçilmesi açısından illerin vaka sayılarının açıklanması illere bırakılmayacak. Sağlık Bakanlığı verileri merkezden açıklamaya devam edecek. Yine yayınlanacak algoritmaya göre hangi ilin hangi risk kategorisinde yer aldığını da bakanlık belirleyecek.



Kontrollü normalleşme döneminde kısıtlamaların illerdeki tabloya göre gevşetilip sıkılaştırılacak olmasının, önlemlere uyma konusunda vatandaşları teşvik edeceği düşünülüyor.