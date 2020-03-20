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20.03.2020 - 18:25 | | DHA

İmamdan ilginç önlem! Camiye girilmemesi için bunu yaptı

Bursa'nın İznik ilçesindeki Çakırca Camii'nde imam, cemaatin namaz kılmak için içeri girmesini engellemek amacıyla kapıyı kilitleyip, arkasına dolap yerleştirdi.

İmamdan ilginç önlem! Camiye girilmemesi için bunu yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazına ara verilmesi kararının ardından Bursa'daki camiler boş kaldı. Cuma namazı için İznik ilçesindeki Çakırca Camii'ne gelenler olması nedeniyle imam da farklı bir önlem aldı. İmam, cemaatin namaz kılmak için içeri girmesini engellemek amacıyla kapıyı kilitleyip, arkasına da dolap yerleştirdi. Camiye gelenler ise dönmek zorunda kaldı. 


İmamdan ilginç önlem Camiye girilmemesi için bunu yaptı


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