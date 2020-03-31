31.03.2020 - 12:54 |
İmamoğlu 'ciddi risk' deyip ekledi: 3 kat artış var
Son dakika gelen bilgilere göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar ve pazartesi günlerinde İstanbul'da toplu taşıma kullanımında 3 kat artışın yaşandığını bildirdi.
Son dakika haberi I İmamoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Pazar ile Pazartesi arasında toplu ulaşımda 3 kat artış var. Yaklaşık 750-800 bin İstanbullu dün toplu taşıma kullandı. Salgının bu denli hızla yayıldığı bir dönemde sokağa çıkmak ciddi risk. Hükümete bir kez daha çağrıda bulunuyorum; İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir.
Sadi Konuk Hastanesi çalışanlarından vatandaşlara çağrıBakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde görev yapan sağlık çalışanları, yeni tip korona virüse karşı vatandaşlara seslendi. Salgın nedeniyle yoğun mesai harcayan çalışanlar, hastalık riskinden korunmak için 14 kuralı sıralayarak, vatandaşlardan uymalarını istedi.