İmamoğlu 'ciddi risk' deyip ekledi: 3 kat artış var

Son dakika haberi I İmamoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Pazar ile Pazartesi arasında toplu ulaşımda 3 kat artış var. Yaklaşık 750-800 bin İstanbullu dün toplu taşıma kullandı. Salgının bu denli hızla yayıldığı bir dönemde sokağa çıkmak ciddi risk. Hükümete bir kez daha çağrıda bulunuyorum; İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir.