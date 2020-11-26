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26.11.2020 - 15:09 | | DHA

İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile bir grup taksici arasında gerginlik yaşandı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen UKOME toplantısına giremediklerini öne süren bir grup taksici, kapı önünde Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istedi. İmamoğlu ile yeni taksi plakası kararını  protesto eden grup arasında tartışma çıktı. İmamoğlu içeri girerken gruptakiler protestosunu sürdürdü. Bunun üzerine tekrar dışarı çıkan İmamoğlu taksicilere tepki gösterdi. İmamoğlu tartışmanın ardından içeriye girdi. Toplantıya alınmayan taksiciler ise uzaklaştı.

YAŞANANLAR

Taksicilerin, "Taksici esnafı pandemiden dolayı kan ağlıyor, siz ise kendi bildiğinizi okuyorsunuz. Bizim taleplerimize neden kulak tıkıyorsunuz" açıklamalarında bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yuhalandığını duyunca salona girmeden geri döndü. İmamoğlu, 'Siz kimi yuhalıyorsunuz? Siz kimsiniz? Ne zannediyorsunuz kendinizi? Kim yuhaladıysa, hanginiz yuhaladıysanız çıksın ortaya" diyerek tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun protesto eden taksiciler ise, "Tek derdimiz gerçekleri anlatmak ve İstanbul'a lazım olan şeyin denetim, şartların iyileştirilmesi ve eğitimler verilmesi. Bunu söylemek istiyoruz ancak görüyorsunuz dinlemek bir yana bizi dövmeye kalkıyorlar" dedi.

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