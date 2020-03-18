MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İmamoğlu 'pazar' tedbirlerini açıkladı
ABONE OL
18.03.2020 - 17:10 | | DHA

İmamoğlu 'pazar' tedbirlerini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüs nedeniyle semt pazarlarında sadece gıda satılması konusunda tavsiye kararı aldıklarını söyledi.

İmamoğlu 'pazar' tedbirlerini açıkladı

Salgın nedeniyle bir dizi tedbir aldıklarını, bu tedbirlerden bazılarının uygulama konduğunu anlatan İmamoğlu, İstanbul’da 462 semt pazarı kurulduğunu, İstanbul’un gıda ihtiyacının yüzde 80’inin bu pazarlardan karşılandığını söyledi. Semt pazarlarıyla ilgili yetkinin ilçe belediyelerinde olduğunu vurgulayan İmamoğlu, ilçe belediyeleriyle yaptıkları toplantı ve görüşmelerde, corona salgınıyla ilgili olarak pazarlarda neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini söyledi.

Görüşmeler sonunda semt pazarlarında sadece gıda ürünlerinin satılması yönünde tavsiye kararı aldıklarını belirten Ekrem İmamoğlu, Pazar yerlerinin dezenfekte edilmesi, pazarcıların eldiven ve maske takması, pazar yeri girişlerine dezenfekte sıvıları konulmasını görüştüklerini anlattı.

İBB’nin, ihaleler hariç, encümen toplantıları dahil bir çok toplantıyı iptal ettiklerini, toplantıların telekonferans şeklinde yapılmasını kararlaştırdıklarını da açıklayan İmamoğlu, zorunlu olmayan izinlerin iptal edildiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un gelecekte ürün sıkıntısı yaşamaması için de ek tedbirler aldıklarını anlattı.

 

Corona virüsten ölen ilk kişi olduğu iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktıSosyal medyada yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ölen kişi olduğu iddia edilen eczacı İhsan Giray toprağa verildi. Giray’ın yakınları iddiaları yalanladı, cenaze törenine katılanların maske ve eldiven taktığı görüldü. Sosyal medyadaki iddiaları duyan bazı vatandaşların ise Giray’ın eczanesinin önüne gelerek fotoğraf çekmesi dikkat çekti. Sağlık Bakanı Koca, hayatını kaybeden kişinin 89 yaşında olduğunu açıklamıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A 101 aktüel katalog belli oldu! İşte ürünler ve fiyatları

A 101 aktüel katalog belli oldu! İşte ürünler ve fiyatları

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Sıradaki Haber