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10.02.2020 - 16:31 |

İmdatlarına deniz polisi yetişti

Yalova’ya gitmek üzere Tuzla limanından demir alan 11 metre boyundaki King isimli yat, öğle saatlerinde Çınarcık açıklarında su alarak battı. Yatta bulunan eski Ceyhan Olgun (60) ile Erdem Özcan (21) isimli şahıslar 155’i arayıp yardım istedikten sonra teknede bulunan kurtarma botuna binip açığa açılırken, yardımlarına Deniz polisi yetişti.

İmdatlarına deniz polisi yetişti
Oltayla balık avlamak için açıldılar, ölümden döndüler
Oltayla balık avlamak için açıldılar, ölümden döndüler
Oltayla balık avlamak için açıldılar, ölümden döndüler
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Ferit ZENGİN/İSTANBUL

İhbar üzerine bölgeye giden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube ekipleri, kısa bir arama çalışmasından sonra eski gemi kaptanı olduğu öğrenilen Ceyhan Olgun ile Erdem Özcan’ı n bindikleri botu bularak kendilerini kurtardı. Büyükada’ya götürülen 2 şahısın oltayla balık tutmak için açıldıklarını ifade ettikleri öğrenilirken, 2 balıkçının kurtarılışı polis kamerasına böyle yansıdı. 11 metre boyundaki bot ise Marmara’nın derin sularında kaybolup gitti.

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