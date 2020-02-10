10.02.2020 - 16:31 |
İmdatlarına deniz polisi yetişti
Yalova’ya gitmek üzere Tuzla limanından demir alan 11 metre boyundaki King isimli yat, öğle saatlerinde Çınarcık açıklarında su alarak battı. Yatta bulunan eski Ceyhan Olgun (60) ile Erdem Özcan (21) isimli şahıslar 155’i arayıp yardım istedikten sonra teknede bulunan kurtarma botuna binip açığa açılırken, yardımlarına Deniz polisi yetişti.
Ferit ZENGİN/İSTANBUL
İhbar üzerine bölgeye giden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube ekipleri, kısa bir arama çalışmasından sonra eski gemi kaptanı olduğu öğrenilen Ceyhan Olgun ile Erdem Özcan’ı n bindikleri botu bularak kendilerini kurtardı. Büyükada’ya götürülen 2 şahısın oltayla balık tutmak için açıldıklarını ifade ettikleri öğrenilirken, 2 balıkçının kurtarılışı polis kamerasına böyle yansıdı. 11 metre boyundaki bot ise Marmara’nın derin sularında kaybolup gitti.
Metroda 'koronavirüs' şakası yaptı, gözaltına alındıRusya'da metroda, maskeli bir genç yere düşerek titremeye başladı. Yolcuların korkuyla gençten uzaklaştığı görüldü. Daha sonra gencin sosyal medyada paylaşmak için 'koronavirüs' şakası yaptığı anlaşılınca, Rus polisi genci gözaltına aldı.