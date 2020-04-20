İmtihan Eş Anlamlısı Nedir? İmtihan Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

İmtihan kelimesi Arapça bir kelimedir. Dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. İmtihan kelimesinin Türkçe kökenli karşılığı sınav kelimesidir.

İmtihan Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Aynı anlamı barındırırlar. İmtihan kelimesi eş anlamlısı, yakın anlamı veya anlamdaşı ise sınav kelimesidir.

İmtihan Kelimesinin Anlamı ve Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

Eş anlamlı sözcükler dilimize yabancı dillerden girmiş sözcüklerin bizdeki karşılıkları ile kurdukları ilişkiden doğmuştur. Bu kelimelerden birisi de imtihan kelimesidir. İmtihan kelimesi Arapça bir kelimedir. Dilimize Arapçadan giren imtihan kelimesinin Türkçe karşılığı sınav kelimesidir. Böylece imtihan kelimesinin eş anlamlı kelimesi sınav kelimesi olmuştur.

İmtihan kelimesinin anlamı ve eş anlamlı olan sözcükleri Türk Dil Kurumunda bulunmaktadır. TDK sözlüğüne göre imtihan kelimesinin anlamı aşağıda sizlere belirtilmiştir.

- Sınav

- Güç, direnme, dayanışma gerektiren, sonucunda deneyim kazandıran zor bir durum. (mecaz anlamı ile kullanılmıştır.)