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07.09.2020 - 15:44 | | Ä°HA

Ä°mza taklidiyle 15 milyon liralÄ±k vurgun

TekirdaÄŸ'da, hesap uzmanÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bankada mÃ¼ÅŸterilerinin imzalarÄ±nÄ± taklit ederek, zimmetine 15 milyon lira geÃ§irdiÄŸi gerekÃ§esiyle 2013 yÄ±lÄ±ndan beri aranan Sonay F., jandarma tarafÄ±ndan ÅžarkÃ¶y ilÃ§esinde gizlendiÄŸi evde yakalandÄ±.Â

Ä°mza taklidiyle 15 milyon liralÄ±k vurgun

TekirdaÄŸ ve KÄ±rklareli'de bankanÄ±n kredi sorumlusu olarak Ã§alÄ±ÅŸan, hesap uzmanÄ± Sonay F., iddiaya gÃ¶re, 2013 yÄ±lÄ±ndaÂ daha Ã¶nce bankadan kredi Ã§eken arkadaÅŸlarÄ±na ait bilgilerle yaklaÅŸÄ±k 15 milyon lira kredi Ã§ekip, zimmetine geÃ§irdi.

Ã‡ektiÄŸi kredileri borsaya yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtilen Sonay F., taksitleri deÂ zamanÄ±nda Ã¶dedi. Ä°lerleyen dÃ¶nemlerde kredileri Ã¶deyemeyecek duruma gelen Sonay F., kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. Bu arada Sonay F.'nin kredileri Ã§ektiÄŸi ÅŸubelerden de taksitler Ã¶denmeyince mÃ¼ÅŸterilerÂ arandÄ±.

MÃ¼ÅŸterilerin, kredi almadÄ±klarÄ±nÄ±Â sÃ¶ylemesi Ã¼zerine hesaplarÄ± incelemeye alan banka mÃ¼fettiÅŸleri, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k olayÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±. Hesaplardaki detaylÄ± incelemede, ortadan kaybolan bankacÄ±nÄ±n, 15 milyon liraya yakÄ±n kredi vurgunu gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸiÂ belirlendi.

7 DOLANDIRICILIK SUÃ‡UNDAN ARANIYORMUÅž

TekirdaÄŸ Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na, her yerde aranan Sonay F.'nin ÅžarkÃ¶y ilÃ§esine baÄŸlÄ± MÃ¼refte Mahallesi'ndekiÂ adreste saklandÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde bilgi geldi. Bunun Ã¼zerine harekete geÃ§en jandarma ekipleri, yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada, Sonay F.'nin gizlendiÄŸi evi tespit etti.

Fiziki takibe alÄ±nan Sonay F., evine girmek Ã¼zereyken, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Jandarmada yapÄ±lan incelemede Sonay F.'nin, 7 ayrÄ± 'dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k' suÃ§undan aranmasÄ± olduÄŸu belirlendi. SoruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen Sonay F., Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemede tutuklandÄ±.

Son dakika... Vaka sayÄ±larÄ±ndaki artÄ±ÅŸ sonrasÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan flaÅŸ çaÄŸrÄ±Son dakika haberine göre; CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye Sigorta TanÄ±tÄ±m Töreni"nde konuÅŸtu. Maske, temizlik ve mesafe kuralÄ±na uymaya davet eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 'Vazgeçin bu dönemde ÅŸu düÄŸünlerden, yemekli merasimlerden. Nikah törenleriyle bu iÅŸleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalÄ±m. Ülkemiz bu salgÄ±n sürecinden, diÄŸer alanlarla birlikte ekonomide de güçlenerek çÄ±kacaktÄ±r. Bunun için milletimizin tüm fertlerinin tam bir seferberlik içinde tedbirlere sarÄ±lmasÄ± gerekiyor' dedi.
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