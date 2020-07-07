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07.07.2020 - 21:03 | | DHA

İnanılmaz olay! 'Tapulu malım' dediği yolu ulaşıma kapattı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Mehmet Yılmaz, 4 gün önce Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı ile 28'inci Sokak'ın birleştiği yerde satın aldığı 440 metrekare arsanın içinden geçen yolu, kamulaştırması yapılmadığı gerekçesiyle ulaşıma kapattı.

İnanılmaz olay! 'Tapulu malım' dediği yolu ulaşıma kapattı

Emlakçı Mehmet Yılmaz, cuma günü Aydın Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içindeki Zafer Mahallesi Bülent Taşkıran Bulvarı'nda içinden yol geçen 440 metrekare arsayı satın aldı. Bugün yeniden bölgeye giden Yılmaz, arazisine dahil olan yola demir kazık çakarak, kum döküp ulaşıma kapattı. Yılmaz'ın eylemi üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine geldi. Arazi sahibini ikna etmeye çalışan zabıtalar, yolu açması konusunda Yılmaz'ı ikna edemeyince devreye polis ekipleri girdi. Polis ekiplerine tapuları gösteren Yılmaz eyleminin yasal olduğunu belirterek, "Ben Belediye'den bu arazi için 18 uygulaması yapılmasını talep ettim. Benim amacım sorun çıkarmak değil. Madem belediye burayı kamulaştırmış, o zaman benim arazimin ölçülerinde bana başka bir yerden arazi göstersin" dedi.

YOL KULLANIMA AÇILDI

Araziyi satın alan Mehmet Yılmaz'ın 4 gün önce sosyal medya hesabından, "Allah bize yol almaya da nasip etti. İnşallah yakında yolu kapatmayı da nasip eder" yazılı paylaşım yaptığını açıklayan Nazilli'nin İYİ Parti'li Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yılmaz'ı art niyetli bulduğunu belirterek, "Sevgili hemşehrimiz 160 bin kişinin de bildiği üzere yol olduğunu bilerek satın almıştır. Akabinde de böyle bir eyleme kalkışmıştır. Kamunun kullanımına açılmış yolların kapatılması TCK anlamında da bir suçtur" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin kazıkları sökmesi ve temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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