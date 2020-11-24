MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İncirlik’te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu
ABONE OL
24.11.2020 - 13:00 | | İHA

İncirlik’te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu

Adana’da İncirlik Üssünde görevli uzman çavuş evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu. Uzman çavuşun mangal kömüründen zehirlenip hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

İncirlik’te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu

Olay Adana, Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik-Yeni Mahalle 4330 sokak 6 numaralı evin teras katında meydana geldi. İncirlik Üssünde görevli Uzman Çavuş Mehmet Kahriman (30) sabahleyin mesaiye gelmedi. Arkadaşları Kahriman’ı arayıp neden gelmediğini sormak istedi. Ancak silah arkadaşları Kahriman’a ulaşamayınca evine gitti. Arkadaşları Kahriman’ı evinde hareketsiz halde yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kahriman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Uzman çavuşun ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmada Kahriman’ın akşam arkadaşlarıyla birlikte mangal yaptıkları, Kahriman'ın arkadaşları gidince mangal kömürünü evin içine koyup daha sonrada uyuduğu bu nedenle zehirlendiği tahmin ediliyor.

Yapılan ilk incelemenin ardından Kahriman’ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kahriman’ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldüFenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın koruma polisinin silahından çıkan kurşun 30 yaşındaki Kerim Karahan'ın ölümüne sebep oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

26 milyon liralık dolandırıcılık son anda engellendi!

26 milyon liralık dolandırıcılık son anda engellendi!

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü!

Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet