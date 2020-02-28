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28.02.2020 - 15:52 | | DHA

İncirlik'te rutin hareketlilik

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerin ardından bugün İncirlik Üssü’nde rutin hareketlilik olduğu görüldü.

İncirlik'te rutin hareketlilik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) rejim güçlerine karşılık vermesi üzerine tüm gözler kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki İncirlik Mahallesi'nde yer alan, ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü'ne çevrildi.

Ancak üste dün gece saatlerinden bu yana olağanüstü bir hareketlilik gözlenmedi. Kargo ve tanker uçaklarının hazır bekletildiği üste, zaman zaman rutin uçuşların gerçekleştirildiği gözlendi.

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