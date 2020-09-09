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09.09.2020 - 14:12 | | DHA

İnekleri çalınan yaşlı çift yardım istedi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan Bekir (85) ve Arife Erişti (84) çiftinin tek geçim kaynağı olan 2 inek ve 1 danaları çalındı. Çaresiz kalan çift, hayvanların bulunmasını için yardım istedi.

İnekleri çalınan yaşlı çift yardım istedi

Reşadiye ilçesine bağlı Dolay köyünde yaşayan ve hayvancılıktan geçimini sağlayan KOAH hastası Bekir Erişti ile eşi Arife Erişti'ye ait 2 inek ve 1 dana, 2 hafta önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Tek gelir kaynağı inekleri olan ve sütünü satıp para kazanarak evlerini geçindiren çift, kendi imkanları ile yaptığı aramalardan sonuç alamadı.

Hayvanlarının bulunması için yetkililerden yardım isteyen Bekir Erişti, "46 yıldır köyümde yaşıyorum. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyorum. İneklerimiz çalındı. Geçim kaynağımızdı onlar" dedi.

Eşi Arife Erişti ise, "2 ineğim ve bir yavrusu var idi. Akşam içeriye aldım. Sabah baktığımda ahırın kapısı açıktı. Hemen eşime haber ettim. Jandarmaya da bildirdik ama hiçbir haber çıkmadı. Biz şimdi ne yapacağız. Bulunması için yardım istiyoruz" diye konuştu.

 

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