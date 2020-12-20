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20.12.2020 - 13:00 | | AA

İnfial yaratan Hazreti Muhammed'e hakaret videosuna EGM'den açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli söylemlerin bulunduğu videonun 2017 yılına ait olduğunu, videodaki F.K. isimli kişi hakkında adli işlem yapıldığının tespit edildiğini bildirdi.

İnfial yaratan Hazreti Muhammed'e hakaret videosuna EGM'den açıklama

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Türk Polis Teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadeleyi her alanda sürdürdüğü gibi sanal ortamda da mücadelenin devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Twitter isimli sosyal medya platformunda birçok hesap tarafından paylaşılan ve halkımız nezdinde infial oluşturan Peygamber Efendimize hakaret içerikli söylemlerin bulunduğu videonun 2017 yılı içinde çekilmiş olduğu ve videodaki F.K. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı tespit edilmiştir."

Aralık ayında tek başına denizin keyfini çıkardıSokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler sıcak havanın keyfini doyasıya çıkardı. Bodrum’da Ukrayna uyruklu Nataliia Kolesnikova isimli yabancı turist ise Paşatarlası plajında tek başına yüzerek denizin, kumun ve sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.
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