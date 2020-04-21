21.04.2020 - 15:21 | | DHA
İngiliz Askeri kargo uçağı sağlık ekipmanları almak için İstanbul’da
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağı corona virüs ile mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanlarını almak üzere İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.
Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı İstanbul Havalimanı’nda park yerinde bekliyor.
Sağlık malzemelerinin yüklenmesinin ardından uçak, İngiltere’ye gitmek için havalanacak.
Evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti!Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Kırsal Cumalar Mahallesi’nde meydana gelen ikamet yangınında iki çocuk hayatını kaybetti. Dumanları görerek eve gelen Ayşe Kartal fenalık geçirince bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.