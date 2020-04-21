MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İngiliz Askeri kargo uçağı sağlık ekipmanları almak için İstanbul’da
ABONE OL
21.04.2020 - 15:21 | | DHA

İngiliz Askeri kargo uçağı sağlık ekipmanları almak için İstanbul’da

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağı corona virüs ile mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanlarını almak üzere İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

İngiliz Askeri kargo uçağı sağlık ekipmanları almak için İstanbul’da

Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı İstanbul Havalimanı’nda park yerinde bekliyor.

Sağlık malzemelerinin yüklenmesinin ardından uçak, İngiltere’ye gitmek için havalanacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İngiltere gözünü Türkiye'ye çevirdi! 'Bugün bitebilir...'

İngiliz Askeri kargo uçağı sağlık ekipmanları almak için İstanbul’da

Evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti!Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Kırsal Cumalar Mahallesi’nde meydana gelen ikamet yangınında iki çocuk hayatını kaybetti. Dumanları görerek eve gelen Ayşe Kartal fenalık geçirince bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BİM aktüel katalog! BİM cuma indirimi çarşamba gününe alındı!

BİM aktüel katalog! BİM cuma indirimi çarşamba gününe alındı!

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY uçuşları ne zaman açılacak?

Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY uçuşları ne zaman açılacak?

Sıradaki Haber