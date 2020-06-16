MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofrasına İnegöl kirazı
ABONE OL
16.06.2020 - 13:24 | | DHA

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofrasına İnegöl kirazı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yetiştirilen Napolyon kirazının hasadına başlandı. İngiltere, Rusya, Almanya ve Ukrayna’ya ihraç edilmesi hedeflenen kirazın, İngiliz Kraliyet ailesine de gönderileceği öğrenildi.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofrasına İnegöl kirazı

İnegöl İlçesi’nin kırsal İsaören, Edebey, Çitli ve Dipsizgöl Mahalleleri’nde yetişen Napolyon cinsi kirazların hasadı başladı. İsaören Mahallesi Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, Napolyon cinsi kirazın dünyanın en kaliteli kirazları arasında yer aldığını belirterek, "Kirazlar kooperatif tarafından toplanarak, ihracatçı firma aracılığıyla yurt dışına gönderiliyor" dedi.

“HEDEFİMİZ DAHA FAZLA İHRACAT”

Hasatla ilgili açıklamalarda bulunan İsaören Mahallesi Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, “Napolyon kirazı hasadına başladık. Napolyon ismi verilen kiraz, diğer kirazlara göre daha kaliteli, dayanıklıdır. İhracat ürünüdür. İç piyasanın aşırı talebi var kiraza. Kilosu 9 ila 10 TL arasında satılıyor. Kirazları topladıktan sonra ihraç ediyoruz. Genelde İngiltere, Rusya ve Almanya’ya ihraç ediyoruz. Hatta geçtiğimiz yıllarda İngiliz Kraliyet ailesinin sofrasına kadar kirazımız ulaştı. Bu yıl da Kraliyet ailesine kiraz göndereceğiz. Hedefimiz daha fazla ihracat. İhracat olduğunda iç piyasa daha canlanıyor. Ürünlerimiz ihracat oranları büyüklüğüne uygun. Şeker ve aroma oranları iyi” dedi.

    Bakan Varank açıkladı! "Bugünden itibaren hayvan deneyleri başlıyor"Gelen bir son dakika haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda yürütülen yeni tip corona virüsün (Kovid-19) enfeksiyon etkisini durdurucu veya azaltıcı ilaç geliştirme projesi kapsamında Ankara Üniversitesi'ndeki laboratuvarlarda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Varank, söz konusu ilaç projesi kapsamında bugün itibarıyla hayvan deneyleri aşamasına geçildiğini açıkladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    DGS başvurularında yarın son gün! DGS ne zaman? (2020)

    DGS başvurularında yarın son gün! DGS ne zaman? (2020)

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

    İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

    İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

    Yılan ile köpeğin karşılaştığı anları görüntüledi

    Yılan ile köpeğin karşılaştığı anları görüntüledi

    Sıradaki Haber