MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait! 16.00'da İstanbul'a geldi
ABONE OL
23.04.2020 - 18:16 | | DHA

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait! 16.00'da İstanbul'a geldi

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı corona virüs ile mücadele kapsamında kullanılan sağlık ekipmanlarını almak üzere İstanbul'a geldi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve koronavirüsle mücadelede kullanılan sağlık ekipmanları alarak İngiltere'ye giden İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağı bugün saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Askeri kargo uçağı daha sonra kargo yüklemesinin yapılacağı uygun bir park yerine yanaştı.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 16.00da İstanbula geldi

İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen kargo uçağına malzemeler yüklenirken, uçağın saat 18.30'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapacağı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde de İstanbul'a gelen askeri kargo uçağı sağlık ekipmanlarını aldıktan sonra İngiltere'ye gitmişti. 

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 16.00da İstanbula geldi

 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yazın eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN TÜRK özel yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, " Biz çocuklarımızın bu kadar evde kaldıktan sonra tatil yapmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Estağfurullah Nedir, Ne İçin Kullanılır? TDK'ya Göre Estağfurullah Kelimesinin Anlamı Nedir?

Estağfurullah Nedir, Ne İçin Kullanılır? TDK'ya Göre Estağfurullah Kelimesinin Anlamı Nedir?

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

2020 İlk sahur ve oruç ne zaman? Sahur, imsak ve iftar vakti saat kaçta? Ramazan ayı bu gece mi başlıyor?

2020 İlk sahur ve oruç ne zaman? Sahur, imsak ve iftar vakti saat kaçta? Ramazan ayı bu gece mi başlıyor?

Sıradaki Haber