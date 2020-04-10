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10.04.2020 - 11:20 | | AA

İngiltere'de coronayı yenen Türk çift anlattı! Ekmek dahil yemedik

İngiltere'de yaşayan bir Türk çift, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) yenmelerine rağmen yeniden bulaşma ihtimaline karşın tedbiri elden bırakmadıklarını hatta daha da sıkılaştırdıklarını söyledi.

İngiltere'de coronayı yenen Türk çift anlattı! Ekmek dahil yemedik

Başkent Londra'da yaşayan kadın kastalıkları ve doğum uzmanı Narter ve hukuk danışmanı eşi Ayşegül Yeşildağlar, kendilerini yatağa düşüren Kovid-19'u  yenmeyi başardı.

58 yaşındaki Narter Yeşildağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  çalıştığı klinikte virüsün ülkede yayılmasından önce önlem almaya başladıklarını,  eldiven ve maske taktıklarını anlattı. Ancak buna rağmen virüsü kaptıklarını  söyleyen Yeşildağlar, kendisi ve eşinin şubat sonu mart başı gibi hasta olduğunu  belirtti.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ BÖYLE BİR ATEŞ GÖRMEDİM"

Kendisinde ilk olarak ateş görüldüğünü kaydeden Yeşildağlar, "İlginç bir ateş, birdenbire çıkıyor ve hastalığın seyrinde hiç inmiyor. Çocukluğumdan  beri böyle bir ateş görmedim. Ateş ortaya çıkıyor ve devam ediyor." dedi.

Öksürüğünün de çok güçlü olduğunu anlatan Yeşildağlar, "Ciğerler  sökülür gibi bir öksürüktü. Öksürükle beraber nefes alma sıkıntısı da yaşanıyor.  Aldığınız nefesin yetmeyeceğinden endişe ediyorsunuz. Normalde benim bir akciğer  problemim yok, sigara da içmiyorum. Bazı kişilerde görülen kadar değildi ama  gerçekten de bir hava açlığı yaşadım" diye konuştu.

İshalin yanı sıra baş ağrısı da görüldüğünü dile getiren Yeşildağlar,  "Stres baş ağrısı gibi, yani başın etrafında bir çember var ve sıkılıyor gibi bir  baş ağrısıydı." ifadesini kullandı.

"4-5 GÜN EKMEK BİLE YİYEMEDİM"

İlk 4-5 gün iştah kaybı yaşadığını, ekmek dahil hiçbir şey yemediğini  söyleyen Yeşildağlar, sadece su, bazen de çay içtiğini belirtti.

Sonrasında ateşinin düşüş gösterdiğini vurgulayan Yeşildağlar,  devamında ise peynir-ekmek yemeye başladığını ifade etti. Hastalığının bir  haftadan biraz daha uzun sürdüğünü aktaran Yeşildağlar, "10 gün gibi bir süre  sonunda yemek aramaya başladım, uykularım düzeldi, ateş hiç çıkmamaya başladı. Öksürük çok azaldı." dedi.

"HATTA TEDBİRLERİ DAHA DA SIKILAŞTIRARAK DEVAM EDİYORUZ"

Bazı uzmanların, hastalığı geçirmiş olmanın bir öneminin olmadığını  dile getirdiğine dikkat çeken Yeşildağlar, şunları söyledi:

"Basına çok yansımasa da bizim tıp camiamızda virüsün farklı  versiyonları olma ihtimalinden bahsediyoruz. Benim alanım değil, ancak alanın  uzmanları virüsün farklı türleri olabileceğini söylüyor. Çin'de ortaya çıktığında  çocukları öldürmüyordu, hatta 50 yaş altına çok fazla bir şey yapmayacağı  öngörülüyordu. Ancak Avrupa'ya gelince birdenbire sağlıklı çocukları bile  öldürmeye başladı. Eğer virüs gerçekten de kişiden kişiye veya ülkeden ülkeye  geçerken öldürücü gücünü artırıyorsa bu ciddi bir durum olur. Onun için  'bağışıklığımız var' diye tedbirsiz davranmıyoruz, hatta tedbirleri daha da  sıkılaştırarak devam ediyoruz. Bu sefer belki de karşımızda bağışıklığımızın  olmadığı ama daha öldürücü bir virüs var olabilir."

Bu nedenle toplumsal bağışıklık stratejisinin yanlış hatta çok  tehlikeli olduğunu ifade eden Yeşildağlar, evde kalınması, dışarı çıkarken de  eldiven ve maske takılması gerektiğini belirtti.

"5 GÜN BOYUNCA SU İÇTİĞİMİ BİLE HATIRLAMIYORUM"

Hukuk danışmanı Ayşegül Yeşildağlar ise hastalığın kendisinde eşinden  daha şiddetli geçtiğini söyledi. Yüksek ateş, öksürük, halsizlik, üşüme  belirtileri görüldüğünü anlatan Yeşildağlar, "5 gün hiç kendimi bilmeden yattım.  Gece kabuslar görüyorsunuz, çok terliyorsunuz. Ağızda korkunç bir acılık oluyor,  aynada kendinizi tanıyamıyorsunuz. Bu 5 gün boyunca su içtiğimi bile  hatırlamıyorum. Hiçbir şeyi yiyip içemedim. Hiçbir temel ihtiyaç  hissetmiyorsunuz." dedi.

"VÜCUTTA İNANILMAZ BİR ŞEKİLDE C VİTAMİNE KARŞI ARZU VARDI"

Hastalığı atlatmasında C vitamininin etkili olduğunu düşündüğünü  aktaran Yeşildağlar, şöyle konuştu:

"Midemdeki rahatsızlıktan dolayı çok az meyve yerim. İyileşmeye  başladığım 5 günden sonra eşimden bana portakal ve ve greyfurt almasını istedim.  5 portakalı, 2 greyfurtu arka arkaya yediğimde bile hiçbir şekilde mide  rahatsızlığı hissetmedim. Sanki onları yedikçe iyileştiğimi hissettim. Onları  yedikçe başka bir şey istemedim. Vücutta inanılmaz bir şekilde C vitamine karşı  arzu vardı. Zannerdersem vücut size 'buna ihtiyacım var' diye sinyal gönderiyor.  Öte yandan çok çay içen biriyim ama bu süreçte neredeyse 20 gün çayın kutusunu  bile görmek istemedim."

Hastalığı kapanlara vücutlarının sesini dinlemeleri ve morallerini iyi  tutmaları tavsiyesinde bulunan Yeşildağlar, "Çok paniğe kapılmadan kişinin hayata  tutunması, 'bunu yeneceğim' demesi önemli." dedi.

 

 

 

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