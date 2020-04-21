21.04.2020 - 19:30 | | AA
Ä°ngiltere'deki Türk vatandaÅŸlarÄ± da Türkiye'ye getirildi
Corona virÃ¼s nedeniyle uÃ§uÅŸlarÄ± iptal olduÄŸu iÃ§in Ä°ngiltere'de kalan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY)'nin tahliye uÃ§aklarÄ±yla Ä°stanbul'a getirildi.Â
TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ±n Ä°ngiltere'den gelen tahliye uÃ§aÄŸÄ± saat 17.30'da Ä°stanbul'a indi. Apronda Ã¶zel bir alana park edilen uÃ§aklardaki yolculara otobÃ¼slere bindirilmeden Ã¶nce saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼ yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan kontrollerin ardÄ±ndan yolcular otobÃ¼slerle 14 gÃ¼nlÃ¼k karantina sÃ¼resince kalacaklarÄ± Kocaeli'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â
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Corona virüste son durumFahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaÅŸtÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, son 24 saatte 119 kiÅŸinin korona virüsten hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, toplam can kaybÄ±nÄ±n 2 bin 259 olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Son 24 saatte 1488 kiÅŸinin daha iyileÅŸmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 14 bin 918 oldu.