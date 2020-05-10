İnme için yeni risk: Kovid-19

Türk Nöroloji Derneği ve Selçuk Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, “Koronavirüs, hem nörolojik yapıları hem de damar yapılarını ve kan pıhtılaşma özelliklerini etkileyerek inmeye neden olabiliyor” uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, 10 Mayıs İnme Farkındalık Günü kapsamında inme risk faktörleri ile Kovid 19’dan iyileşme arasındaki çok belirleyici ilişkiye dikkat çekti. Salgınla birlikte hastalığın sadece solunum yollarını değil nörolojik sistemleri de etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, şöyle konuştu: “Hastaların yaklaşık üçte birinde nörolojik bulgular rapor edildi. Mevcut durumda bildirilen en yaygın belirtiler koku ve tat alma bozukluğu fakat yoğun bakım ihtiyacını artıran ve yoğun bakımda hastanın akıbetini belirleyen en önemli faktörler arasında hastanın sahip olduğu serebrovasküler (beyin-damar hastalıkları) risk faktörleri yer alıyor.”



‘Sigara da artırıyor’



“Yaş, hipertansiyon, diyabet, obezite, kalp hastalıklarının varlığı bu durumlarda sadece inme oranlarını artırmakla kalmayıp hastaların enfeksiyonla daha başarılı mücadele edip edememesini de belirleyebilmekte.



Yine sigara da mevcut kronik hastalıklar gibi hem inme risk faktörünün artırmakta hem de Kovid-19 enfeksiyonu durumunda iyileşmeyi zorlaştırmak. Kovid-19 enfeksiyonu hem direkt virüsün nörolojik yapıları etkilemesi ile hem de kan pıhtılaşma özelliklerini, damar yapısını etkileyerek inmeye neden olabilmekte ve bu durum mevcut çalışmalara göre yüzde 5-6 sıklığında ortaya çıkmakta.”



‘Hayati önem taşıyor’



Türkiye’de alınan önlemlerin özellikle 60 yaş üstü kişiler için riski azaltmaya yönelik olduğunu dile getiren Prof. Dr. Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Altmış yaş üstü bireylerde serebrovasküler hastalık risk faktörlerinin yaygın olduğu dikkate alınırsa, bu yaş gruplarında önlem ve erken tedavinin önemi daha da belirginleşmekte. Toplumsal önlemlerin yanı sıra bireysel önlemler ve enfeksiyonu önlemeye yönelik kurallara uyum, bu dönemde hayati önem taşıyor. Mevcut kronik risk faktörlerinin, bu zor sağlık ortamında da düzenli ve özenli devam ettirilmesi çok önemli.”



‘Yaşam tarzına dikkat etmeli’



Teknolojik gelişmelerin beyin hastalıklarının tanı ve tedavisininde gelişmeleri hızlandırdığını vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, şöyle konuştu:



“Toplum sağlığı açısından, günümüz koşullarında salgın hastalıklara yaklaşımda olduğu gibi, nörolojik hastalıklara sahip kronik hastaların yanı sıra sağlıklı ve risk altındaki toplumu da korumaya yönelik, ileriye dönük güçlü stratejiler de gerekiyor. Toplumun risk faktörlerini azaltacak yaşam tarzı değişiklikleri konusunda aydınlatmak ve bu konuda toplumun bütün organlarının uygun ortamı hazırlaması, sürdürmesi ilaç tedavileri kadar etkili. İnme belirtilerinin toplum tarafından tanınması, hastalıkların tedavi olanaklarına vakit kaybetmeden ulaşılmasında en önemli faktör.”