25.08.2020 - 17:56 | | İHA/AA
İnşaat halindeki binadan düşen işçi feci şekilde can verdi!
Gelen bir son dakika haberine göre, Kahramanmaraş’ta inşaat halindeki binanın 5’inci katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir inşaatta kalıp işçisi olarak çalışan yabancı uyruklu Hasan Vezir (60), bastığı demir çubuğun yerinden çıkması sonucu binanın 5’inci katından yere çakılmış, olay sonrası sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.
Ağır yaralanan inşaat işçisi, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
9 yaşındaki Sarp'ın 23 gün sonra cesedine ulaşıldıİzmir’in Foça ilçesinde, Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü, 4 kişinin öldüğü tekne faciasında kaybolan Sarp Göksoy'un (9), 23 gün sonra cesedi bulundu. Tekne batığının bulunduğu Atatürk Adası'nın doğusunda, Foça sahiline yakın bir bölgede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait yandan taramalı sonar cihazı ile 35 metre derinlikte tespit edilen ceset, sudan çıkartılıp, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.