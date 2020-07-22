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22.07.2020 - 13:07 | | İHA/DHA

İnşaat işçilerini önce öldürdüler ardından ormana gömdüler!

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde, evde tadilat çalışması yapan kuzen Salim Çatma ve Soner Çatma'nın öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, cesetleri traktörle ormana taşıyarak gömdükleri tespit edilen ev sahibi İsmail A., oğlu Serkan A. ve akrabaları S.K. ise aranıyor.

İnşaat işçilerini önce öldürdüler ardından ormana gömdüler!

Jandarma ekipleri, inşaat işçileri Salim Çatma ve Soner Çatma'nın ailelerinin geçen cuma günü yaptığı kayıp ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, inşaat işçilerinin en son Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan İsmail A.'nın evinde tadilat çalışması ve yakınında inşaat yaptıklarını tespit etti. Evde yapılan aramada cinayet bulgularına rastlanılması üzerine soruşturma derinleştirildi. İki kişinin Serkan A. tarafından silahla öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü tespit edildi. Ormanlık alanda gece saatlerinde kokuya duyarlı köpek ile yapılan aramada, Salim Çatma ve Soner Çatma'nın cesetleri bulundu. Cesetler, yapılan incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili M.G., S.N.A., D.A., F.Ç. ve Y.E.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili cinayet şüphelisi Serkan A., babası İsmail A. ve S.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Salim ve Soner Çatma'nın, Serkan A. tarafından ateşli silahla öldürüldüğü ve ardından cesetlerin traktörle ormanlık alana taşınarak, gömüldüğü belirtildi.

Serkan A. ve babası İsmail A.'nın geçen yıl 30 Haziran'da bahçelerine 10 milyon lira değerinde kenevir ektikleri iddiasıyla tutuklandığı, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Ordu'da düğünde canlı yayın yaparken ölüm anını kaydettiOrdu'nun Fatsa ilçesinde, bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde, emekli polis Cengiz A.'nın havaya ateş ettiği tabancadan çıkan mermi, davetlilerden İsmail Aşık'ın başına isabet etti. Aşık, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, emekli polis gözaltına alındı.
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