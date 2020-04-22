İnsan kaynakları yönetimi görevi nedir? İnsan kaynakları uzmanı ne iş yapar, nasıl olunur?

İnsan kaynakları yönetimi öncelikle her şirketin bünyesinde bulunan bir departmandır. Kısaca İK olarak anılan bu birim, birçok görevi bir arada yapmaktadır. Şirket çalışanlarıyla ilgili sorunların çözümü ile birlikte şirketin personel alımını yapan birim olarak bilinir.

İnsan kaynakları yönetimi görevi nedir?

İnsan kaynakları yönetimi, bir şirket içinde birden fazla görevi yerine getirmektedir. Bu sebeple şirkette itibar gören birimdir.

- Kuruluşun iş gücü alımının ve devamlılığının sağlanması

- İş gücü potansiyelinin araştırılması, kuruluşa başvurmalarının sağlanması

- Başvuran adaylar arasında eleme yaparak uygun iş gücü kadrosunun oluşturulması

- İşe alımı gerçekleşen çalışanların oryantasyon sürecinin planlanması

- Üst görevlere yükselecek nitelikli personellerin belirlenmesi

- Personelin işten ayrılma, çıkarılma sürecinin yönetilmesi

- Personelin iş gücüne uygun niteliklerde eğitimlere yönlendirilmesi

- Çalışanların öz denetimi ve disiplinin sağlanması

- İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması

- Çalışanların ve yaptıkları işin değerlendirilerek rapor haline getirilmesi

İnsan kaynakları uzmanı ne iş yapar?

Şirketlerde insan kaynakları uzmanları, insan kaynakları yönetiminde karar mekanizması olan bir kişidir. Şirkette çalışanların işe alımından disiplinine, işten çıkarılmasından yönetimine kadar her şeyinden sorumlu olan kişidir.

Çalışanlar arasındaki her türlü problem ve disiplinsizlik durumu insan kaynakları uzmanının ilgi alanına girmektedir. Personelin iş sağlığı ve güvenliğinden de insan kaynakları uzmanı sorumludur. İnsan kaynakları uzmanı, şirketin iş gücü devamlılığını sağlamaktadır.

İnsan kaynakları uzmanı nasıl olunur?

İnsan kaynakları uzmanı olmak ve iyi bir şirkette çalışmak için öncelikle üniversitelerin dört yıllık insan kaynakları bölümünden mezun olmak gerekmektedir. Bazı durumlarda işletme, iktisat, sosyoloji, çalışma ekonomisi gibi bölümlerden mezun olanlar da insan kaynakları uzmanı olabilmektedir. Ayrıca insan kaynakları uzmanı olabilmek için üniversitelerin sunduğu sertifika programları da mevcuttur.