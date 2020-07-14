14.07.2020 - 22:11 |
İnsan vücudunun yaklaşık yüzde kaçını insan hücreleri oluştururken kalanını mikrobik hücreler oluşturur? Kim Milyoner Olmak İster
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Kaliforniya San Diego Üniversitesinden Prof. Rob Knight'ın açıklamasına göre insan vücudunun yaklaşık yüzde kaçını insan hücreleri oluştururken kalanını mikrobik hücreler oluşturu?
Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:
Kaliforniya San Diego Üniversitesinden Prof. Rob Knight'ın açıklamasına göre insan vücudunun yaklaşık yüzde kaçını insan hücreleri oluştururken kalanını mikrobik hücreler oluşturu?
A-43