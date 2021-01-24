'İnsani koşullarda çalışmak istiyoruz'

Us Grup Taşımacılık Paketleme Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nin taşeronluğunu yaptığı Kocaeli Çayırova Şekerpınar Migros deposunda çalışan işçiler, koronavirüs salgınına karşı alınmayan önlemlerden şikayetçiydi. İşçiler, uzun çalışma saatleri, kötü işyeri koşulları ve mobbing nedeniyle Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’nda (DGD-Sen) örgütlendi. Süreci DGD-Sen Genel Başkanı Murat Bostancı, Milliyet’e şöyle anlattı:

‘Muhatap almadılar’

“Pandemi süreciyle birlikte işçilerin çalışma koşulları daha da ağırlaştı. İşçiler sabah 08.00’de işe başlayıp, akşam 22.30’a kadar çalıştırılıyordu. Bu durum bir günlük ya da iki günlük de değildi. Pandeminin başından beri böyleydi, hatta insanlar pazar günleri bile çalışmaya zorlanıyordu. Kabul etmediklerinde de mobbinge maruz kalıyorlardı. Bunun yanı sıra Kovid-19’a karşı önlem alınmıyordu. 700 kişinin çalıştığı yerde sadece iki tuvalet vardı. Koronavirüse yakalanan arkadaşlarla temaslı olanlar çalıştırılmaya devam ediyordu. Koşullar böyle olunca işçiler de örgütlenip haklarını aradılar ve işlerinden sürüldüler. Kocaeli’nden İstanbul Esenyurt’a sürgünü kabul etmeyince de işten çıkartıldılar. 50’ye yakın işçi arkadaşımızı ücretsiz izne ayırdılar. Ücretsiz izne ayrılırken bir gerekçe ya da süre de belirtilmedi. Sadece telefonlarına gönderilen bir mesajla bu yapıldı. Amaçları, işçileri sindirip sendikal faaliyetlerinin önüne geçmek. Meselenin yasal olmadığını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gönderdiğimiz dilekçeyle bildirdik. İşten çıkarılan işçilerin durumuyla ilgili Us Grup’un sahibi Veysel Cingöz ile bir görüşmemiz oldu. Görüşmede bize söylediği şey, ‘Benim buradaki işçilere dair yapacağım bir şey yok. Bu tamamen Migros’un takdirinde olan bir durum. Taşeron olduğumuz için birşey yapamıyoruz. Bütün kararları alan Migros’un kendisi. İşçilerin işten çıkarılması ya da ücretsiz izne ayrılması bizim sorunumuz değil’ oldu. Konuyla ilgili defalarca Migros yetkilileriyle de görüşmek istedik. Ancak görüşmek istemediler, bizi muhatap almadılar. Onlar da, ‘Bizim çalışanımız değil’ diyorlar. Topu birbirlerine atıyorlar. İşlerine son verilen ve ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin eylemi 4 Ocak’tan beri sürüyor. Arkadaşlarımız işbaşı yapana kadar direnmeye devam edeceğiz.”

‘Her gün mesai’



Aynur Demir (34) de aynı depoda üç yıldır çalıştığını, 4 Ocak’ta zorunlu izne ayrıldığını söyleyerek, “Mart’tan beri her gün gece yarılarına kadar mesaiye kalıyorduk. Buna hafta sonu da dahil. Sürekli bir mobbing söz konusuydu. Çalışma koşullarımızın düzeltilmesini istediğimiz için ücretsiz izne çıkartıldık. Bunun konuşması önceden de yapılmadı. Gönderdikleri mesajla bunu bildirdiler. Çıkarma yok şu anda, orada çalışıyor görünüyoruz ve bin 168 TL’ye mahkum edildik” diye konuştu.

‘Haklarımızı istiyoruz’



Depoda 8.5 yıldır çalışan ve sendikalı olduğu için işine son verildiğini öne süren Özkan Yıldız (40), “Pandemiden önce sabah 08.00’de işe başlıyorsak 18.00’de paydos ediyorduk. Pandemiyle birlikte sabah 08.00’de başlayıp akşam 22.30’a kadar çalışıyorduk. 700 kişiye yakın kişinin çalıştığı yerde hijyen yoktu. Bu koşullarda çalışmak istemediğimizi dile getirdiğimiz için bana ve iki arkadaşıma, 9 Aralık’ta, ‘Artık İstanbul’daki Esenyurt şubemizde çalışacaksınız ve hemen yarın işbaşı yapacaksınız’ denildi. Kocaeli’nde bir düzenimiz var. Her gün Kocaeli’nden İstanbul’a nasıl gidip gelecektik? İstanbul’a gitmeyi kabul etmediğimiz için de üç kişinin işine son verildi. Bizden sonra da onlarca çalışma arkadaşımız ücretsiz izne çıkartıldı. Sebebi de insani koşullarda çalışmak istememiz. Haklarımızı alana kadar direnişimiz sürecek” dedi.

‘Mecbursunuz diyordu’





Fatma Yiğit (47) ücretsiz izne ayrılan işçilerden biri. “Haklarımızı istedik, başımıza bu geldi” diyen Yiğit de şunları söyledi: “Kovid-19 ile birlikte işlerimiz daha yoğunlaştı. Her gün mecburen mesaiye kalıyorduk. Haftanın yedi günü çalıştırıldık. Çocuklarımı göremiyordum artık. Bu durumu birim müdürlerimize aktardık ve çok yorulduğumuzu söylediğimizde de, ‘Yapacak bir şey yok mecbursunuz ve gelmek zorundasınız’ diyordu. Yılbaşı günü de telefonla ücretsiz izne mahkum edildik.”

‘Temaslı kişilerle bir arada...’



Ücretsiz izne ayrılan isimlerden biri de yedi yıldır aynı yerde çalışan Tayfun Güneş (30). Güneş de şunları dile getirdi: “Günde 16 saat çalıştırılıyoruz, buna hafta sonu da dahil. 700 kişi çalışıyoruz ancak koronavirüse karşı tek bir önlem alındığı yok. İşyerinde 80 işçinin testi pozitif çıktı ama biz temaslılar çalışmaya devam ettik. Haftada bir verilen tek bez maske, yarım saatlik dinlenme molaları... Bu durumun böyle devam etmeyeceğini söyleyip haklarımızı istediğimizde bu durum başımıza geldi. Haklarımızı alana kadar direnişimiz devam edecek.”



Us Grup’un sahibi: Bakanlık araştırıyor



İddialarla ilgili telefonla kendisine ulaştığımız Us Grup’un sahibi Veysel Cingöz, konuya dair herhangi bir açıklamaya yapmayacağını belirtip, bakanlığın gerekli araştırmayı yaptığını söyledi. Migros yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.