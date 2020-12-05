Akbağ, siber şiddetle ilgili şunları aktardı: “Benim doğrudan başıma böyle bir şey gelmedi. Ancak yakın çevremde bu konuda canı yanan arkadaşlarım oldu. Şu da bir gerçek ki; kimsenin kimseye bunu yapmaya bir hakkı yok. İnsanlar sınırlarını bilmeli ve bilinçle hareket etmeli. Sosyal medyadaki ‘trol’ diye tabir edilen kullanıcıların işi nerelere götürebildiğinin farkındayım. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımda şiddetin boyutu rahatsız edecek ve tacize varacak noktadaysa elbette şikayette bulunurum. Bu durumla karşı karşıya kalanların da yapması gereken bu olmalı. Çünkü siber şiddet, internetin hayatımızın her alanına girdiği bu dönemde çok ciddi bir problem ve cezasız kalmayacağının bilinmesi gerekiyor. Siber şiddeti fiziksel şiddetten ayırt etmeden bununla mücadele edilmesi gerekir.”