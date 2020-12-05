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05.12.2020 - 07:00 | | ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

İnsanlar sınırlarını bilmeli

Ünlü tiyatrocu Demet Akbağ da siber şiddete birebir maruz kalmadığını ancak çevresinde birçok kişinin yaşadığı siber şiddete tanıklık ettiğini söyledi.

İnsanlar sınırlarını bilmeli
ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Akbağ, siber şiddetle ilgili şunları aktardı: “Benim doğrudan başıma böyle bir şey gelmedi. Ancak yakın çevremde bu konuda canı yanan arkadaşlarım oldu. Şu da bir gerçek ki; kimsenin kimseye bunu yapmaya bir hakkı yok. İnsanlar sınırlarını bilmeli ve bilinçle hareket etmeli. Sosyal medyadaki ‘trol’ diye tabir edilen kullanıcıların işi nerelere götürebildiğinin farkındayım. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımda şiddetin boyutu rahatsız edecek ve tacize varacak noktadaysa elbette şikayette bulunurum. Bu durumla karşı karşıya kalanların da yapması gereken bu olmalı. Çünkü siber şiddet, internetin hayatımızın her alanına girdiği bu dönemde çok ciddi bir problem ve cezasız kalmayacağının bilinmesi gerekiyor. Siber şiddeti fiziksel şiddetten ayırt etmeden bununla mücadele edilmesi gerekir.”

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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