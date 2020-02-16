İnsanlık mirası bekçileri

Cumhuriyet’ten Osmanlı’ya, Bizans’tan Roma ve Neolitik çağa kadar 8 bin 500 yıllık bir tarihe sahip İstanbul, tarihi zenginliğinin yanı sıra tarihi eser talanında da ilk sıralardaki şehirler arasında yer alıyor. Her yıl yüzlerce eseri Avrupa ve Amerika’daki müzayede salonlarında sergilenen İstanbul artık sahipsiz değil. 2015 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini devralan Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla yapılanmaya giden ve kadrosuna sanat tarihi uzmanı komiserden, arkeolog memuruna kadar uzman polisleri katan Kültür ve Sanat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, tarih hırsızlarının korkulu rüyası oldu. Aldıkları meslek içi eğitiminin de desteğiyle, bazen koleksiyoner, bazen müzayedeci, bazen defineci, bazen de sanatsever bir işadamı kılığına girerek tarih hırsızı avına çıkan insanlık mirası bekçileri, son 5 yılda 174 ayrı operasyonda müzayedeciden koleksiyonere, heykeltıraştan müze görevlisine, öğretim görevlisinden emekli emniyet müdürüne kadar 367 tarih hırsızını yakaladı.



Kafada poşetle yürüdü



Ekibin 2020 yılının ilk ayında gerçekleştirdiği sekiz operasyonda ele geçirdiği 4 bin 691 adet sikke ve obje ise aylık ortalamasının çok üzerinde kendini gösterdi.



Ekibin başında bulunan Büro Amiri Komiser Semih Erbay ile Ekipler Amiri Ali Osman Saygılı, operasyonlarda heyecan ve korkuyu bir arada yaşadıklarını ifade ediyor. Komiser Erbay, birkaç yıl önce bir operasyonda çalıntı bir tabloyu koleksiyoner kılığına girerek satın almak için gittiği adreste kafasına poşet geçirildiğini belirterek, “Operasyonun akamete uğramaması için kabul ettim. Kafamda poşet, iki şahısla 10 dakikalık yürüyüşün ardından tünel gibi bir yerden geçerek bilmediğim bir adrese gidip seri numaraları alınmış paraları verdim. Tabloyu aldım. Yine kafama poşet geçirdiler. Beni aldıkları yere bıraktılar” dedi.



Arkeoloji okudu



Ekipler Amiri Saygılı’nın unutamadığı anısı ise antik döneme ait bir objeyi almak için yaşadığı alışveriş olmuş. Arkeoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra çocukluk tutkusu polisliği tercih eden Saygılı çeteyle işadamı kılığında temasa geçmiş:



“İşadamı gibi giyinip, lüks bir araçla gittiğim randevuda şebeke mensupları, ‘Teslimatı bizim araçla gideceğimiz başka adreste yapacağız’ deyince tedirginlik yaşadım ama kabul ettim. Adrese vardığımızda telefonumu istediler, ‘buraya kadar gelmişken geri dönüş olmaz’ diyerek onu da kabul ettim. Telefonu açık veremeyeceğimi söyledim. Kabul ettiler, kapatıp verdim. Alışverişi tamamlayıp, ilk buluşma noktasına döndüğümüzde sokağın başında arkadaşlarımı görünce, bir kez daha ‘şükür’ dedim ve araçtan inip operasyonu başlattım. Tarihi değeri yüksek bir obje ele geçirdik.”



Çok değerli



Ele geçirilen eserlerden bazıları:

2 bin 500 yıllık Tanrı Helios’un (Güneş) betimlendiği altın diadem

Büyük İskender’in 2 bin 200 yıllık fil başlı Aleksander heykeli

Lahit mezarlardan çalıntı 2 bin 400 yıllık altın kraliçe taçları



MÖ birinci bin yıla ait Mezopotomya altın kral mezar buluntuları

Savaş sahnesi betimli 2 bin yıllık Roma miğferi



16 .yüzyıl Osmanlı dönemine ait 11 metre boyunda seyyitlik seceresi



Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nden çalıntı Feyhaman Duran tablosu



Bir örneği Christis Müzayede Evi’nce 12 milyon 700 bin dolara satılan Kyklad idolünün mermer bire bir örneği



5 yılda 3 müze kuracak eser ele geçirildi



Ekip Amiri Saygılı, kaçak ve çalıntı sikke ve objelerin gerçek olup olmadığını yüzeysel yıpranmışlığı ve karbon eskimesine göre tespit ettiklerini ifade ediyor. Beş yılda üç müze kurulabilecek 60 bin 696 tarihi eser ele geçiren Erbay ve Saygılı, bazen de teslim ettikleri eserlerin bazıları için bazı müze görevlileriyle “Orjinal değil” tartışması yaşadıklarını ancak şimdiye kadar pek yanılmadıklarını ifade ediyorlar.